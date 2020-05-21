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Henkel ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

21.05.2020 - 15:14
Henkel ilk çeyrek bilançosunu açıkladı | Ekonomi Haberleri

Henkel’in iş performansı 2020 mali yılının ilk çeyreğinde COVID-19 salgınından etkilendi. Grup genelinde satışlar nominal olarak yüzde -0,8 oranında azalarak 4,9 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. COVID-19 salgınının etkilerine karşın satışlar, organik olarak geçen yılın aynı çeyreğine ait seviyenin sadece hafif bir oranda altında, yüzde -0,9 oranında bir azalma göstererek gerçekleşti.

Henkel ilk çeyrekte, zorlu bir piyasa ortamında güçlü bir satış performansı ortaya koydu. Yapıştırıcı Teknolojileri, büyük ölçüde otomotiv sektöründen gelen talebin kayda değer şekilde azalmasından etkilendi. Beauty Care satışları da bir yıllık dönemde azalma gösterdi. Kuaför salonlarının birçok ülkede zorunlu olarak kapatılmış olmasından dolayı Professional İş Biriminde de düşüş gerçekleşti. Buna karşılık Markalı Tüketici Ürünleri alanındaki organik satış büyümesi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla aynı seviyede gerçekleşti. Çamaşır ve Ev Bakım’da ise güçlü bir organik satış büyümesi gözlendi.

ÇAMAŞIR VE EV BAKIM SATIŞ PERFORMANSI

Çamaşır ve Ev Bakım İş Biriminde satışlar 2020’nin ilk çeyreğinde nominal olarak yüzde 5,3 oranında artış göstererek, geçen yılın aynı çeyreğindeki 1 milyar 667 milyon Euro’nun ardından, 1 milyar 755 milyon Euro olarak gerçekleşti. Yüzde 5,5 oranındaki güçlü organik satış büyümesi hacim odaklı idi. Döviz kurlarının etkileri, satışları yüzde -0,2 oranında düşürdü. Satın alma ve elden çıkarmaların satış performansı üzerinde genel anlamda nötr bir etkisi oldu. Çamaşır Bakımı İş Biriminde, büyük ölçüde inovasyona yönelik aktif tutumumun bir sonucu olarak satışlarda çift haneli yüzde oranlarında artış sağlayan Henkel’in öncül markası Persil sayesinde, güçlü bir organik satış büyümesi yaşandı. Şirketin Kuzey Amerika’daki en büyük markası All da benzer şekilde çok güçlü bir performans ortaya koydu. Ev Bakım iş alanındaki organik büyüme ise, büyük oranda Pril, Bref ve Somat marka ailelerinde yaşanan çift haneli artışın bir sonucu olarak, aynı şekilde çift haneli yüzde oranlarında gerçekleşti.


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