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Esnafa 14.4 milyar lira işletme kredisi kullandırıldı

21.05.2020 - 15:04
Esnafa 14.4 milyar lira işletme kredisi kullandırıldı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Esnaf Destek Paketi kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Normalleşme süreciyle ekonomik aktivitenin hızla toparlanacağı, yeniden iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır."dedi. Bakan Pekcan "Esnaf Destek Paketi kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldı." şeklinde ekledi.


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