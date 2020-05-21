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Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

21.05.2020 - 15:17
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), mayısta bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 144,8 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, mayısta bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 144,8 seviyesine çıktı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ve son 3 aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

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İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Son 3 aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam ederken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyir artış bekleyenler lehine döndü.

Mayısta NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 8,1 ve 29,4 puan artarken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörü 1,3 puan azaldı.


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