Hazine 2018 borçlanma programını açıkladı

Hazine, 2018 yılında 134,3 milyar TL iç borç alacak. Ayrıca 6,5 milyar dolar dış borçlanmaya gidilecek. Kasım ayında 3, aralıkta 2, ocak ayında ise 6 ihale düzenlenecek.

Hazine Müşteşarlığı finansman programının 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 yılı öngörülerini açıkladı. Açıklanan programa göre Hazine, 2018 yılında 134,3 milyar TL iç borç, 6,5 milyar dolar dış borç alacak.

Orta Vadeli Program ve Merkezi Yönetim Bütçesi öngörüleri esas alınarak hazırlanan 2018 yılı Hazine Finansman Programında, "2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL'sinin iç borç 41,5 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir" denildi.

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Programda yer alanan bilgilere göre, iç borç servisinin 99,8 milyar TL'lik kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden, 22,6 milyar TL'lik kısmı ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması önörülüyor.

2018 yılındaki finansman ihtiyacının 5,6 milyar TL'lik kısmı, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynaklarla karşılanması bekleniyor.

Önümüzdeki yıl, uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6,5 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanacağı tahmin ediliyor.

Bu öngörüler doğrultusunda, 2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması planlanıyor.

YIL BAŞINA KADAR DIŞ BORÇLANMA YOK

Hazine Müsteşarlığı, ayrıca Kasım 2017 - Ocak 2018 döneminde 17 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine Kasım'da 3, Aralık'ta 2, Ocak'ta 6 ihale ile borçlanacak