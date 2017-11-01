‹ Önceki Haber Hazine 2018 borçlanma programını açıkladı Hazine 2018 borçlanma programını açıkladı Sonraki Haber › Bitcoin'in vadeli işlemleri başlıyor Bitcoin'in vadeli işlemleri başlıyor

Ziraat Bankası'nın kârı yüzde 34 arttı

01.11.2017 - 08:39

Ziraat Bankası'nın kârı üçüncü çeyrekte yüzde 34 arttı.

Ziraat Bankası'nın net kârı üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artışla 2.2 milyar liraya çıktı. Bankanın dün akşam KAP'ta yayımladığı bilançosuna göre kredi ve alacaklar Eylül ayı sonu itibariyle geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 20.5 artarak 280.2 milyar liraya çıktı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Net faiz geliri üçüncü çeyrekte yüzde 4.6 artarak 3.9 milyar lira, net ücret ve komisyon geliri yüzde 43.6 artarak 547.6 milyon lira oldu


‹ Önceki Haber Hazine 2018 borçlanma programını açıkladı Hazine 2018 borçlanma programını açıkladı Sonraki Haber › Bitcoin'in vadeli işlemleri başlıyor Bitcoin'in vadeli işlemleri başlıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
110.143 Değişim: 0,00% Hacim : 7.223 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 110.143 31.10.2017 Yüksek 110.143
Açılış: 110.143
3,8007 Değişim: 0,22%
Düşük 3,7856 01.11.2017 Yüksek 3,8027
Açılış: 3,79225
4,4240 Değişim: 0,15%
Düşük 4,4103 01.11.2017 Yüksek 4,4262
Açılış: 4,4172
155,82 Değişim: 0,53%
Düşük 154,51 01.11.2017 Yüksek 155,90
Açılış: 155,00
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.