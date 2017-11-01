Ziraat Bankası'nın kârı yüzde 34 arttı

Ziraat Bankası'nın kârı üçüncü çeyrekte yüzde 34 arttı.

Ziraat Bankası'nın net kârı üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artışla 2.2 milyar liraya çıktı. Bankanın dün akşam KAP'ta yayımladığı bilançosuna göre kredi ve alacaklar Eylül ayı sonu itibariyle geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 20.5 artarak 280.2 milyar liraya çıktı.

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Net faiz geliri üçüncü çeyrekte yüzde 4.6 artarak 3.9 milyar lira, net ücret ve komisyon geliri yüzde 43.6 artarak 547.6 milyon lira oldu