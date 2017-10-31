Yunanistan piyasalara geri dönüyor

Yunanistan tahvil piyasalarına geri dönmeyi planlıyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulas, Yunanistan'ın borç yönetimini iyileştirmek için büyük olasılıkla "yakın" bir zamanda tahvil piyasalarına geri döneceğini söyledi. Tzanakopoulos, "Yakın zamanda tahvil piyasasına dalmamız çok olası" diye konuştu.

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Yunanistan, 2018 yılında uluslararası kurtarma programından çıkarken 20 kadar küçük tahvili 4 veya 5 yeni tahville takas etmeyi değerlendiriyor.

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