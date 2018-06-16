Hayırsevere KDV teşviki geliyor

Hayırseverlerin inşa edecekleri okul, kreş, yurt, hastane, sağlık tesisi ve ibadethanelerin yapımında kullanılan her türden inşaat malzemesinden KDV alınmayacak. KDV istisnasından kurum ve dernekler de yararlanabilecek.

Okul, hastane, yurt ve cami yapan hayırseverleri teşvik etmek için bu yapıların inşaat maliyetini düşürecek Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti geliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir grup gazeteciye KDV teşvikinin ayrıntılarını anlattı. HT Ekonomi'den Esra Nehir'in haberine göre Ağbal, “Kamuya okul, sağlık tesisi, yetiştirme yurdu, huzur evi, ibadethane gibi yapıları yapan hayırsevere ‘KDV istisnası’ teşviki uygulayacağız. Bundan sonra yaptıkları hayrın inşaatında kullanılan çimento, demir, fayans gibi tüm malzemeler için hiçbir şekilde KDV ödemeyecek” dedi.

BAĞIŞ PROTOKOLÜ İMZALANACAK PROJE ONAYLATILACAK

KDV istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlediklerini kaydeden Ağbal, kısa sürede konuyla ilgili tebliği yayımlayacaklarını söyledi. Ağbal, sistemin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: “Hayırsever ile ilgili kamu kuruluşu arasında bağış protokolü düzenlenecek. Örneğin okul yaptırmak isteniyorsa Milli Eğitim Bakanlığı’yla, cami yapmak isteniyorsa Diyanet İşleri Başkanlığı’yla protokol düzenlenecek. Protokolde yapılacak inşaatın teknik özellikleri, derslik sayısı, kapalı, açık alan sayıları belirlenecek. Buna dayanarak da okulun nasıl yapılacağına dair bir ‘uygulama projesi’ hazırlanarak ilgili makamlardan onaylattırılacak. İnşaat ruhsatı aldıktan sonra hayırseverimiz vergi dairesine fiziken gelerek ya da internet üzerinden müracaat ederek KDV istisnasından yararlanmak istediğini beyan edecek.”

MALZEMELER KALEM KALEM BELGEDE YER ALACAK KDV

istisnasından yararlanmak isteyen hayır sahibine bir “istisna belgesi” vereceklerini söyleyen Ağbal, listede inşaatta kullanılan tüm malzemelerin kalem kalem belirtileceğini kaydetti. Hayırseverin inşaata başladıktan sonra mal almak istediği firmaya istisna belgesini ibraz edeceğini belirten Ağbal, firmanın KDV tahsil etmeksizin malı teslim etmek zorunda olduğunu vurguladı.

DERNEKLER DE FAYDALANACAK

İki grup hayırseverin bulunduğunu söyleyen Ağbal, “Bir mükellef olmayan gerçek kişiler, iki mükellef olan şirketler. Yaşlı bir amcamız okul, cami yapmak istiyor ama kendisinin vergi mükellefiyeti yok. İkinci örnekte de bir şirket sosyal sorumluluk projesi olarak okul yapmak istiyor. Hayırsever vatandaşımız mükellef olmadığı için bütün bu cami yapımı sırasındaki malzeme alımlarını kendisi takip ediyor, ama şirket yaptığı zaman defter kayıtlarına girerek yapılıyor. Her iki grubun yanı sıra dernekler de bu teşvikten faydalanabilecek” diye konuştu.

İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI YÜZDE 18 UCUZA MAL OLACAK

Ortalama bir ilköğretim okulu inşaatının 3-4 milyon liraya mal olduğunu belirten Ağbal, “KDV istisnası ile söz konusu okul yüzde 18 daha ucuza mal olacak” dedi. Hayırseverlerden bu konuda kendilerine yoğun şekilde talep geldiğini aktaran Ağbal, düzenleme ile hayırseverliğin ciddi anlamda teşvik edilmiş olacağını söyledi.