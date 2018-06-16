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Time Warner'in satış işlemi tamamlandı

16.06.2018 - 10:48
Time Warner'in satış işlemi tamamlandı

AT&T'nin Time Warner'ı satın alması tamamlandı. Time Warner'ın bünyesinde medya devi CNN ile Warner Bros. ve HBO gibi film ve televizyon sektöründe faaliyet gösteren yapım ve dağıtım şirketleri bulunuyor.

ABD'li telekomünikasyon devi AT&T'nin, televizyon, sinema ve eğlence sektörü şirketi Time Warner'ı 85,4 milyar dolara satın almasının tamamlandığı bildirildi. 

AT&T tarafından yapılan açıklamada, Time Warner ile birleşmenin tüketicilere daha hızlı medya ve eğlence içerikleri sunacağı vurgulandı. 

Açıklamada ayrıca, AT&T'nin devam eden 5G mobil teknoloji yatırımları sayesinde müşterilere 4K kalitesinde görüntü hizmeti sağlanacağı da belirtildi. 

AT&T'nin Time Warner ile birleşmesine ABD Adalet Bakanlığının anti-tröst kapsamında karşı çıkmasına rağmen, salı günü ABD'li bir federal yargıç birleşmeyi onaylamıştı. 

Adalet Bakanlığının dün birleşmeye karşı çıkmayacağını açıklamasına rağmen, Bakanlığın yargıcın kararını temyize götürmesi için 60 gün hakkı bulunuyor. Birleşmenin geri çevrilmesi halinde ise AT&T'nin Time Warner'a 500 milyon dolar ceza ödemesi gerekiyor. 

Time Warner'ın bünyesinde medya devi CNN ile Warner Bros. ve HBO gibi film ve televizyon sektöründe faaliyet gösteren yapım ve dağıtım şirketleri bulunuyor. 

ABD'nin en büyük ikinci cep telefonu operatörü olan AT&T'nin ise bünyesinde ABD'nin en geniş uydu yayınları hizmeti veren firması DirecTV yer alıyor. 


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