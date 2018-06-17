Piyasalar seçimi bekliyor

Merkez Bankası faiz artırımlarına rağmen borsada düşüş, döviz kurları ve faiz oranlarında yükseliş eğilimi devam ediyor.

İşte Hürriyet Gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Yüksek faizle birlikte özellikle döviz kurlarının kısa bir geri çekilmenin ardından tekrar yükselişe geçmesi dikkat çekti. Daha kalıcı bir etki bırakması beklenirdi. Faiz paranın kirasıdır, fiyatını belirler. Milli para değer kaybederse faizi yükseltilerek cazibesi artırılıp milli paraya dönüş ve değer kazanımı beklenir. Aynı zamanda etkili bir para politikası aracı olarak faiz artışı karşısında yükselen döviz kurlarının gerileyerek kur geçişkenliği nedeniyle enflasyonu aşağı çekmesi, enflasyon düşüşü ile de faizlerin tekrar geri çekilmesi hedeflenir. Fakat son faiz artırımları bu yönde beklentileri çok da karşılamadı. Bir bakıma ‘atılan taş ürkütülen kurbağaya değmedi’ dense yeridir. Bununla birlikte faiz artırımları olmasaydı ne olurdu diye sorulsa onun da cevabı muhtemelen döviz kurlarının daha yukarıları test edebileceği şeklinde olacaktı.

YERLİ SERMAYE DE İNANMALI

Bu noktada piyasalarda güven ve öngörülebilirlik konusu öne çıkmakla birlikte 24 haziran seçimleri önem kazanıyor. 24 haziran sonrası siyasi tablo netleşirse piyasalara güven gelebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır veya Cumhurbaşkanı ve meclis çoğunluğu farklı olursa belirsizlik bir süre daha devam edecek haliyle. Ekonomide sorunlar ve çözüm için yapılacaklar belli. İlk aşamada OHAL’in kalkması yönünde genel bir mutabakat oluşması iyiye işaret. Seçim sonrası Türkiye’yi yönetecek kadroların gerekli hamleleri yapabilmeleri açısından önünde uzun bir görev süresi olacak. Siyasi kaygıların azalmasıyla atılacak doğru adımlara piyasalar da kredi tanıyacaktır. Siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini geçtiğimiz günlerde İtalya’da, güven eksikliğini de Arjantin’de gördük. İçerideki tasarruf zayıflığı nedeniyle piyasaların tekrar canlanması yine yabancı sermaye ile olacak. Ancak dışarıya yerli sermaye çıkışlarında da durması lazım. Bu açıdan başbakan yardımcısı Şimşek’in 12 Haziran Salı günü basına yansıyan “isim vermek istemiyorum ama bazı firmalar 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış” açıklaması kayda değer. Öncelikle yabancı kadar yerli sermayenin inanması gerekecek.

SIKILAŞTIRMA VE TASARRUF

Geçen hafta açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek ekonomik büyümesi ve nisan ayı cari açık verileri beklentilerin üzerinde geldi. Yüzde 7.4’lük büyümenin ithalat ve tüketim ağırlıklı olması, ihracat etkisinin çok zayıf olması temkinli karşılandı. Yüksek faiz ve yüksek kur ile birlikte kredi garanti fonu (KGF) desteği azalacağı için önümüzdeki dönemlerde büyümenin devamlılığı konusunda zaten bir şüphe vardı. Bununla birlikte gerek Maliye Bakanı Naci Ağbal gerekse Başbakan Yardımcısı Şimşek, mali disiplinin korunması adına seçim sonrası kamuda sıkılaştırmadan ve tasarruftan söz ettiler. Seçim vaatlerinin bütçeye ek bir yük getirdiği malum. En büyük yatırımcı, finansör ve işveren devlet olduğuna göre kamudaki daralma doğal olarak ekonomiye de yansıyacak. Türk ekonomisinin yumuşak karnı cari açığın da beklentilerin üzerinde olması faiz artırımlarına rağmen döviz kurlarındaki yükselişini destekleyen nedenlerin başında geliyor. Çünkü yüksek cari açık demek yüksek döviz açığı, kredi ihtiyacı ve dış borçlanma demek. Portföy büyüklüğünü dikkate aldığımızda ciddi pozisyon değişimleri için yabancı yatırımcılar son haftayı beklemezler elbette. Yine de seçim öncesi son işlem haftası olması nedeniyle önümüzdeki hafta pozisyon ayarlamalarına bağlı olarak dalgalı bir piyasa bizi bekliyor.

BORSA TUTUNMA ÇABASINDA

BORSADA düşüş trendi devam ediyor. 92.750 ve 90.000 ilk destekler olarak görülürken 90.000 daha önemli. Sonraki destekler 88.000-85.000 seviyelerinde. Tepki alımlarının devamı için 95.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 98.800-100.000 seviyelerinde bulunuyor. Destek noktalarında görülen tepki alımları direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURUNDA ÇIKIŞ SÜRÜYOR

TEPKİ çıkışının devamı için 4.80 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki direnç 4.92 seviyelerinde. 4.60 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 4.48-4.44 seviyelerinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de tepki yükselişi etkisini sürdürebilir.

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