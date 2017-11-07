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Hangi hisse yabancıların gözdesi?

07.11.2017 - 09:22 | Son Güncelleme : 07.11.2017 - 12:59

BIST'te yabancı yatırımcılar ekimde 14 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar geçen ay 85,8 milyon dolarla en çok Türk Hava Yolları hissesi alırken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 68,2 milyon dolar ile Arçelik oldu.

Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar yıl başından bu yana 1,8 milyar dolarlık net alım gerçekleştirirken, yüzde 65,7'lik takas oranlarıyla borsadaki getiri pastasından da en büyük payı kaptı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, rekor üzerine rekor kıran borsada yabancı yatırımcıların yıl başından bu yana net alımları 1 milyar 779 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ekim ayında 14 milyon dolarlık satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki takas oranları da yüzde 65,7 seviyesinde bulunuyor.

Bu yılın 7 ayında net alım yapan yabancı yatırımcılar, 3 ayda ise satış tarafında yer aldı. Yabancı yatırımcılar geçen yılın tamamında 614 milyon dolarlık net alım gerçekleştirirken bu sene güçlü alımlarla BIST 100 endeksinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasında etkili oldu.

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Analistler, hisse senetlerinin yıl başından ekim ayı sonuna kadar yatırımcısına yüzde 41 getiri sağladığını belirterek, yerli yatırımcılara göre sınırlı günlük işlemlerle, yatırımlarında uzun vadeli düşünen yabancıların bu yükselişten büyük ölçüde faydalandıklarını kaydetti. Yabancı yatırımcıların kurumsal kimlikle Türkiye'de işlem yaptığına ve profesyonel fon yöneticileri kararlarıyla hareket ettiğine değinen analistler, küresel piyasalardaki getiri arayışı nedeniyle büyüme oranlarıyla öne çıkan Türkiye'ye ilginin devam etmesini sağladığını ifade etti.

BIST 100 endeksi, 2016 yılını 78.139 puandan tamamlamasının ardından ekim sonuna kadar aylık bazda eylül hariç 9 ayı da yükselişle tamamladı. Ekim ayında önceki ay kapanışına göre yüzde 7,03 değer kazanarak 110.143 puanla tüm zamanların en yüksek aylık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi, dolar bazında ise kurlardaki sert dalgalanmalar nedeniyle yüzde 0,65 değer kazandı.

YABANCILARIN GÖZDESİ TÜRK HAVA YOLLARI

Yabancı yatırımcılar geçen ay 85,8 milyon dolarla en çok Türk Hava Yolları (THY) hissesi alırken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 68,2 milyon dolar ile Arçelik oldu. Bu dönemde yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde THY'yi 39 milyon dolar ile Garanti Bankası, 34,3 milyon dolar ile Turkcell, 23,6 milyon dolar ile Ereğli Demir Çelik ve 18,1 milyon dolar ile Petkim izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Arçelik'in ardından ekimde en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 38,5 milyon dolar ile Net Holding, 28 milyon dolar ile Halkbank ve 21,6 milyon dolar ile Doğtaş Kelebek Mobilya oldu. 

Analistler, bölgeye ilişkin jeopolitik risklerin ve ABD ile vize sorununun çözüleceğine ilişkin beklentilerin ekimde yabancı yatırımcının THY hisselerine ilgisini artırdığını söyledi. THY hisselerinin ekimde yüzde 18,6 değer kazandığına dikkati çeken analistler, söz konusu ayda en çok satılan Arçelik'te ise temmuz ayında görülen tarihi zirvenin ardından etkili olan kar satışlarının devam ettiğini ifade etti.


Etiketler

  • BIST
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  • yabancı yatırımcılar
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