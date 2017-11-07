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En büyük vergi indirimleri zenginlere

07.11.2017 - 09:25

Vergi Politikaları Merkezinden, Cumhuriyetçilerin vergi reformu önergesinin yasalaşması halinde vergi indirimlerinden en fazla zenginlerin yararlanacağı iddia edildi.

ABD Temsilciler Meclisinde görüşülen vergi reformu tasarısının en büyük vergi indirimlerini zenginlere sağlayacağı öne sürüldü. Washington'ın etkili düşünce kuruluşları Brookings ve Urban enstitülerinin ortaklığıyla kurulan Vergi Politikaları Merkezi, Cumhuriyetçilerin vergi reformu önergesini analiz etti. Kuruluşun analiz raporuna göre, vergi reformunun mevcut haliyle yasalaşması halinde ülkedeki en zengin yüzde 1'lik kesim yüzde 22 daha az vergi ödeyecek.

Genel vergi indirimleri 2018 yılında diğer gelir gruplarındaki mükelleflere de kısmen yarar sağlayacak ancak ortalama vergi kazancı yüzde 1,5 ile sınırlı kalacak.

Öte yandan, mükelleflerin yüzde 12'sinin mevcut duruma kıyasla daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağına işaret edilen raporda, ülkede yeni vergi reformu çerçevesinde daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak mükellef oranının 2027'de yüzde 28'e yükseleceği öngörüsüne yer verildi.

DEMOKRAT LİDERDEN "ACELE" ELEŞTİRİSİ

ABD Senatosu Demokrat Lideri Chuck Schumer, Vergi Politikaları Merkezinin raporunun yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin vergi yasa tasarısını aceleyle oylamaya çalışmasını eleştirdi.

"Varlıklı Amerikalılar ve büyük şirketlerin vergi indirimleriyle daha da zenginleştikçe faturanın orta sınıfa kaldığını" vurgulayan Schumer, "Cumhuriyetçilerin bu tasarıyı neden aceleyle geçirmeye çalıştıkları ortada. Ne kadar incelenirse, o kadar kötü gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi temsilciler, vergi reformu teklifini bu hafta içinde ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunabilmek için tasarısıyı alt komisyonlardan geçirmeye çalışıyor.


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  • vergi indirimi
  • vergi reformu
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