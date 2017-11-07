Piyasalar Draghi'yi bekliyor

Küresel pay piyasaları genel olarak yükseliş eğilimini sürdürürken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin konuşması takip edilecek.

ABD'de veri gündeminin zayıf olmasıyla piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı ve pay piyasalarının, şirket karlılıklarının beklentileri aşmasının desteğiyle rekorlarına devam ettiği görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi, dün, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95'in üzerini test etse de bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve yaklaşık iki haftadır içinde bulunduğu 94,20-95,00 bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Almanya ve Avro Bölgesi hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası DAX endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin, Frankfurt'ta ECB'nin düzenlediği 2. Bankacılık Denetleme Forumu'nda yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

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Bugün Japonya'da yenin dolar karşısında değer kaybetmesinden destek bulan Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de pozitif bir seyir izliyor.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), attığı adımlarla döviz kurundaki yükselişi frenlemesi ve ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başlamasının ardından BIST 100 endeksi, 115.093 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve 114.166 puanla kapanış rekorlarını kırdı.

TCMB'nin, dün reeskont kredilerinin geri ödeme koşulları ve rezerv opsiyon mekanizması çerçevesinde attığı adımlar ve ABD ile vize sorunun çözülmesine ilişkin iyimserlikle 3,8905'ten 3,8224'e kadar gerileyen dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8370 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, Suudi Arabistan'daki gözaltı dalgaları ve sonrasındaki siyasi gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatının 64,4 dolar ile Haziran 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, küresel piyasalarda devam eden risk iştahının pay piyasalarının alıcılı seyretmesine neden olduğunu söyledi.

BIST 100 endeksinde 115.000 ve 117.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 3,83 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün devam edebileceğini kaydetti.