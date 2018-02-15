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Halkbank'tan Yıldız Holding açıklaması

15.02.2018 - 12:11 | Son Güncelleme :

Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Yıldız Holding'in kredisi yönetilebilir, bir sorun yok" dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredisini yeniden yapılandırmak için bankalarla müzakere eden Yıldız Holding'in kredisinin yönetilebilir olduğunu ve krediyle ilgili bir sorun olmadığını söyledi.

Arslan açıklamayı, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 100 milyon TL nominal değerli kira sertifikası ihracı için Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde gazetecilerin sorusu üzerine yaptı.

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Konuyla ilgili şirketin açıklamalarının dikkate alınmasında fayda olduğunu belirten Arslan, sözkonusu kredinin yönetilebilecek bir iş olduğunu ve endişe edecek bir durumun olmadığını kaydetti.

Kredi yapılandırması görüşmelerinin devam edip etmediği ile ilgili olarak da Arslan "Görüşmeler devam ediyor. Detayları arkadaşlar çalışıyor, bir konsensüs sağlandığında zannediyorum şirket tarafından bir açıklama yapılır" diye konuştu.

Yıldız Holding'in halka açık iştiraklerinden KAP'a yapılan açıklamalarda, kredi yapılandırılması konusunda bir yerel banka liderliğinde çalışmalara devam edildiği belirtilerek, geçen hafta içerisinde Yıldız Holding'in bahsi geçen kısa vadeli kredilerden 1 milyar dolar tutarındaki bir kısmını, uzun vadeli bir kredi şekline getirilmesi sürecini başarıyla tamamladığı ifade edilmişti. 

 


Etiketler

  • Yıldız Holding
  • kira sertifikası
  • Kredi yapılandırması
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