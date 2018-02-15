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Bütçe ocak ayında fazla verdi

15.02.2018 - 12:11

Bütçe ocak ayında 1.7 milyar TL fazla verdi, faiz dışı fazla ise 7.7 milyar TL oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak ayında bütçenin 1.7 milyar TL fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın ise 7.7 milyar TL olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada Ağbal, ekonomideki canlılığın 2018 yılında vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedefleri yakalayacağını işaret ettiğini söyleyerek, "Önümüzdeki aylarda mali disiplinden taviz vermeden OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceğiz" dedi.

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Açıklamaya göre yeniden yapılandırma kapsamında Ocak'ta 2 milyar TL gelir elde edildi. 


Etiketler

  • Orta Vadeli Program
  • vergi gelirleri
  • ekonomideki canlılık
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