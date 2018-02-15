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Ekonomistler işsizlik rakamlarını değerlendirdi

15.02.2018 - 14:25

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın kasım ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak yüzde 10,3 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans  Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, iş gücü piyasasının sanayi üretimi  kaynaklı olan büyümeye olumlu tepki vermeye devam ettiğini belirtti. Yılın ilk  iki çeyreği için açıklanan yeni milli gelir serisinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'da  (GSYH’)  yüzde 5.3 ve 5.4 artışla belirgin toparlanmaya işaret ettiğini ve Kredi  Garanti Fonu (KGF) desteklerinin etkisi ve istihdam piyasasında teşviklerle  başlayan iyileşmeyi güçlendireceği sinyali verdiğini anımsatan Bürümcekçi,  "Üçüncü çeyrekte ise yüzde 11,1 artış ile büyüme belirgin güçlenmiş ve son  çeyrekte de çok sınırlı bir yavaşlama izlenmişti. Bu doğrultuda, bu yıl  ocak-kasım döneminde kümülatif istihdam artışı 1 milyon 846 bin kişi ile geçen  yıl aynı dönemindeki 619 bin artışın belirgin üzerine çıkmış durumda. Ancak, özel  sektör hizmetleri gibi istihdam kapasitesi yüksek bir sektör toparlanmadan bu  ivmenin kalıcı ve yeterli olması zor görünüyor." ifadelerini kullandı.

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Bürümcekçi, işsizlik oranındaki değişimin mevsimselliğin  gerektirdiği hafif yükseliş yerine yatay seyrettiğinin görüldüğünü belirterek, bu  gerçekleşmede istihdam teşvikleri, büyüme hızındaki artış ve lehteki baz  etkisinin katkı sağladığının söylenebileceğini ifade etti. Kasım ayında istihdam  aylık 130 bin azalırken, iş gücünün de 142 bin azalış gösterdiğini ve işsiz  sayısının 12 bin azalmasını getirdiğini bildiren Bürümcekçi, "Öte yandan,  özellikle iç talebin seyri açısından önemli bir gösterge olarak izlediğimiz tarım  dışı istihdamın yıllık artış hızının yüzde 5,5 ile önceki aya göre yükseldiğini  görmekteyiz ki, manşet verilere benzer olumlu bir tablo çizmektedir"  değerlendirmesinde bulundu.

Bürümcekçi, tarım dışı istihdam artışında  kamu hizmetleri artışının etkili olduğunu, ulaştırma ve konaklama hizmetlerinde  düşüşün devam ettiğini vurguladı. Tarım dışı sektörlerde istihdam edilenlerin  sayısında önceki aya göre 108 bin artış görülürken, hizmetlerde 125 bin ve  sanayide yatay seyre karşılık, inşaatta ise 18 bin azalışın izlendiğini anlatan  Bürümcekçi,  hizmetlerdeki artışın önemli bir kısmının eğitim ve sağlık-sosyal  hizmetler faaliyetlerinden gelmesinin kamunun belirgin etkisini (toplam 155 bin)  yansıtırken, ulaştırma-depolama, konaklama hizmetleri ve finans sektöründe  azalışlar görülmesinin ise dikkati çekmekte olduğunu  vurguladı.  Bürümcekçi, arındırılmış veride ise, son bir yıllık dönemde  gözlenen 1 milyon 202 bin kişilik istihdam artışının, 898 bininin hizmetler  sektörü kaynaklı olurken, inşaat sektöründe 151 bin, sanayi sektöründe ise 154  bin artış gözlendiğini söyledi.

"GEÇEN YILIN İKİNCİ YARISIYLA İSTİHDAM YARATMA KAPASİTESİ ARTTI"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da istihdam  göstergelerindeki olumlu görünümün devam ettiğini kaydetti.  Kanlı,  mevsimsellikten arındırılmış verilerle çalışan sayısının güçlü biçimde artmaya  devam ettiğini, işsizlik oranın da düşüşünü sürdürdüğünü dile  getirdi.  Geçen yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomide istihdam  yaratma kapasitesinin arttığını dile getiren Kanlı, "Bu dönemde aynı zamanda yatırım iştahı da güçlendi. Ben bunu, yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomideki  güçlü seyrin sürdürülebilirliğine dair özel sektörün ikna olduğu şeklinde  yorumluyorum. İstihdam piyasasındaki olumlu görünüm, iç talebin önümüzdeki  dönemde de sürdürülebilirliği konusunda son derece olumlu bir gelişme."  değerlendirmesinde bulundu.Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise işsizlik rakamlarının, normalde mevsimsel etkilerle yükselmesini bekleyebileceğimiz bir dönemde iyi olduğunu söylemenin mümkün olduğunu kaydetti. 

Ağustostan beri işsizlik oranının yatay veya iyileşme yönünde geldiğini bildiren Erkan, "Bunda elbette güçlü ekonomik büyümenin önemli bir rolü var. Ekonomideki büyümeyle beraber istihdam da artıyor ve istihdam havuzundaki artış ile beraber işsizlik oranındaki düşüş de biraz yavaş kalıyor. Tarım dışı istihdamdaki artış da ekonomi için iyi, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin ek istihdam yaratabilmiş olduğunu gösteriyor. " değerlendirmesinde bulundu.  Erkan, istihdam piyasasında mevcut şartlar ve verilerle henüz yavaşlama işareti görmediklerini belirterek, geçmişten gelen istihdam teşviklerinin etkileri ile yeni önlemlerin de alınıyor olması itibarıyla istihdam piyasasında durumun iyiye doğru gittiğini dile getirdi.


Etiketler

  • işsizlik oranı
  • işsiz sayısı
  • istihdam teşvikleri
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