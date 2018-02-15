Vestel Daewoo'yu alamadı

Vestel Beyaz'ın teklif verdiği Dongbu Daewoo'nun satışında şirket başka bir alıcı ile devam etme kararı aldı.

Vestel Beyaz Eşya'nın satın almak için teklif verdiği Dongbu Daewoo Electronics başka bir alıcı ile devam etme kararı aldı. Vestel, Ekim ayında Güney Koreli beyaz eşya firması Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tamamının satın alınmasına yönelik ön teklif verdiğini duyurmuştu.

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Vestel Beyaz'ın ana hissedarı Vestel Elektronik tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Dongbu Daewoo Electronics'in satışına ilişkin satıcılar ile potansiyel alıcılar arasında yürütülen pazarlık görüşmelerinin tamamlandığı belirtilerek, "Satıcılar sürece Vestel Beyaz Eşya dışında başka bir alıcı ile devam etmeye karar vermiştir" denildi.

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