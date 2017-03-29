Halkbank'tan KAP'a 'gözaltı' açıklaması

Halkbank, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Halkbank, Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de gözaltına alındığını ve banka ile devletin ilgili birimlerinin konuyla ilgili olarak gerekli çalışmaları başlattığını açıkladı.

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Halkbank ( HALKB ) tarafından KAP'a gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla 28 Mart 2017'de görev için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra İddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir" denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Konuyla ilgili olarak Bankamızca ve Devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup, bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu itibarla, Bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız."