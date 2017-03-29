Dolar yükselişte! İşte uzman yorumları...

Dolar/TL Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanması ardından sert yükselirken, kur 3.64 seviyesinde hareket ediyor. Piyasa uzmanları dolar fiyatlarında 3.67 seviyesinin kritik olduğunu belirtiyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla dün ABD'de tutuklanmasının ardından dolar fiyatları sert yükseldi.

Dolar/TL dün akşam 18.00 saatlerinde 3.62 civarında işlem görüyordu. Bu verilere göre TL dolar karşısında dün akşamdan bu yana yüzde 1 değer kaybetti. Dolar kuru güne 3.65 seviyesinin üzerinden başlarken, gün içinde en yüksek 3.6608 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 15.15 itibarıyla 3.6510 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise en yüksek 3.9597 seviyesini görürken, saat 15.15 itibarıyla 3.9240 seviyesinden işlem gördü.

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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, İran ve Türk vatandaşı Reza Zarrab ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasa dışı işlem yapmakla suçlanıyor. Atilla, bankacıların verdiği bilgiye göre Halkbank'ın planladığı dolar cinsi tahvil ihracı öncesi yatırımcılarla görüşmek için New York'ta bulunuyordu.

DOLARDA KRİTİK SEVİYE 3.67

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Geniş resimde Trump belirsizliği sürse de, hafta başından beri USD’de süregelen değer kayıplarının durduğu ve fiyatların stabilize olduğu görülmektedir. Reelde de halen, dün gelen tüketici güveni verisinin beklentilerin çok üzerinde olması itibariyle ekonominin gücüne yönelik güven seviyesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık; dün Fed kanadından gelen konuşmaların başta Stanley Fischer ve Charles Evans olmak üzere, Fed’in biraz daha “2 faiz artırımı” eksenine doğru kaymakta olduğunu göstermesi bakımından önemli. Fed takvimi halen oldukça yoğun. Bugün 3 (Evans, Rosengren, Williams), yarın 4 (Mester, Kaplan, Williams, Dudley), Cuma 2 konuşma (Kashkari, Bullard) görünüyor" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "DXY ve ABD tahvil faizlerinde yukarı doğru hareket gerçekleşmiştir. Bu durum bir miktar GOÜ para birimlerinin USD’ye karşı olan kazançlarının bir kısmını geri vermesine neden olmuştur. TRY ise, belirgin bir şekilde negatif ayrışan ZAR’dan sonra en çok değer kaybeden GOÜ para birimi olarak görünmektedir. Diplomatik nedenlerle değer kaybeden ZAR, zaman zaman TRY’deki durumu da bozmaktaydı. Ek etkinin ise, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı’nın ABD’de tutuklandığı haberinden geldiğini görmekteyiz.

3,65 üzerine doğru gerçekleşen fiyatlama çerçevesinde, gün içi tradelerde 3,65 üzerinde kurun kalıp kalmayacağı, geniş perspektifte ise 3,67’nin aşılıp aşılmayacağına bakmak gerekir. 3,67 direnci kırılırsa USD/TRY’deki fiyat hareketlerinde artan oynaklık çerçevesinde önümüzdeki günlerde 3,80 üzerine doğru da eğilim görmemiz mümkün olur. Bu da 3,70’li seviyeler görülürse hareketin bu seviyelerle sınırlı kalmayacağını gösterir. 3,55 – 3,50 bölgesi aşağıda sağlam destek olmayı sürdürüyorlar.

Ben biraz daha küresel fiyatlamalar ekseninde bir kur hareketi bekliyorum. Bu hafta içinde açıklanacak olan Türkiye GSYH, ABD GSYH ve PCE verileri bu anlamda etkili olacaktır."

KALICI YÜKSELİŞ GÖRMÜYORUZ

Destek Yatırım'dan Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, "FED iyimserliği, TCMB adımları derken yeni haftaya düşüşle başlayan Dolar/TL tarafında son iki işlem günündeki haber akışının yukarı yönlü hareketlere sebep olduğunu görüyoruz. Özellikle yeni günde Halkbank Genel Müdür Yardımcısının ABD’de tutuklandığına dair haberlerin TL varlıkları üzerinde hareketliliği artırması kur tarafını dün itibariyle 3.6600’nın üzerine taşıdı. Doların yükselişinde bu haber akışının yanında hali hazırda zemin hazırlayan başka gelişmelere de dikkat çekmek gerekiyor" dedi.

Çekçen şunları ekledi: "Güney Afrika Maliye Bakanın görevden alınacağını dair haber akışları Güney Afrika Randı’nda satışları derinleştirdi. Haftalık bazda Rand, Dolar’a karşı yüzde 5’e yakın kayıp yaşadı. Son dönemde Türk Lirası ve Rand hareketlilik anlamında ayrışsa da, o taraftaki bir hareket TL ürünlerini direk etkileyebiliyor. Türk lirasının da Dolar’a karşı haftalık yüzde 1.3 kayıp yaşadığını belirtelim. ABD kaynaklı gelişmelere göz attığımızda ise Dolar endeksinin yükseliş kaydettiğini görüyoruz. ABD tarafında dün açıklanan Tüketici Güven Endeksinin son 17 yılın zirvesine çıkması, küresel risk iştahının artarak Dolar varlıklarını yükseltmesiyle FED beklentilerinin de fiyatlamaların içerisine girdiğini görüyoruz.

Özetle içeride tutuklama haberleri, dışarıda Güney Afrika Randı hareketliliği ve FED beklentileri kur tarafını yukarı destekleyen sebepler olarak karşımıza çıktı. 3.6400 kritik direncini çok hızlı geçtik. 3.6400-3.6000 bandı üzerinde kalma çabaları devam ederse kurda yukarı yönlü hareketlenme devam edebilir. Ancak sadece bu haftalık bir haber akışından kaynaklı yükseliş görüldüğü için piyasada kalıcı bir yükseliş görmeyebiliriz. Bu sebeple günlük ve haftalık kapanışlar kurun seyri konusunda belirleyici olacaktır. 3.6750-3.6980 direnç noktalarını takip ediyoruz"

TAM DA FIRTINA DİNMİŞ İKEN...

XTB Forex Araştırma Müdürü Arzu Toktay, "Küresel piyasalar pozitif gelişmelerin yanında olmak istediğini bir kez daha gösterdi. Amerika'nın ekonomik reformlarında ki gecikme hisse senedi başta olmak üzere piyasaları çok kısa bir süre etkisi altına aldı.Ardından dün açıklanan tüketici güveninin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi bahane oldu ve kapanışlar stresin bittiğini gösteriyor. Volatilite "VIX" korku endeksinde yaşanan geri çekilme bu düzeltmeyi "kısa bir teşebbüs" olarak anılarımızda bıraktı. Doların altı para birimi karşıısnda değerini gösteren Dolar (DXY) Endeksi 200 günlük haraketli ortalamasının üzerinde destek bularak yönünü yukarı çevirdi. Euro/dolar paritesi yine 200 günlük haraketli ortalama 1,09 seviyesinde dirençle karşılaştı ve altın ikinci denemede de 1260 dolar üzerinde kalamadı. Tam piyasaların risk iştahı yerine gelmiş iken fırtına dinmiş iken şimdi bize ne oldu? Gelişen ülkelerin kaderi bu, hafta başında Güney Afrika dün gelen haber akışı ile biz yine sürüden ayrılıyoruz" dedi.

Toktay değerlendirmelerine şunları ekledi: "2016 Aralık ayından bu yana döviz piyasasında düşen volatilite gelişen ülka para birimlerinde yükselişi beraberinde getirdi. Büyük yatırım bankaları ve fon yöneticilerin gelişen ülkelerde kolay para politikalarından çıkış gelişen ülkeleri fazla etkilemeyecek ve aradaki spread ile bu ülkelerin tahvilleri cazibesini koruyor açıklamaları dikkat çekiciydi. Korkulan olmayacak ve 2017 yılında gelişen ülke piyasaları ve para birimleri talep görmeyi sürdürecek. Ancak Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı ülkeleri daha zorlu bir süreç bekliyor. Herşeyden önce, 16 Nisan anayasa referandumu bellirsizliği geride kalmalı ve sonrasında küresel koşullara uygun ekonomik politikalar ile büyüme ve enflasyon her ikisini de gözetilerek yol alınmalı.

Nisan ayına girerken Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıkların bir miktar tedirgin olarak negatif gelişmeleri satın almakta istekli olacağını düşünüyorduk. Ancak 28 Mart tarihinde içeride piyasalar kapandıktan sonra gelen Halkbank haberi tuz biber oldu. TL'ın bugünkü değer kaybında DXY hareketinden çok bu haberin etkil olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye için hassas bir dönemde vuku bulan hadise önümüzdeki günlerde bankacılık sektörü lokomotifi Halkbank vasıtası ile hisse senedi piyasalarını etkilerken kurda yukarı yönlü haraketin devamı beklenebilir. Dolar/TL paritesi 3,63 üzerinde kaldığı sürece 3,67-3,68 bandını, geçilirse nihai hedef olarak 3,71-3,72 bandını öngörüyoruz.Daha fazlası ya da daha azı için muhtemelen piyasa 16 Nisan sonrasını bekleyecektir. Euro/TL paritesine gelince aynı zamanda psikolojik direnç olarak görünen 4,00 seviyesinin yukarı yönde kırılması ile yükseliş hız kazanabilir. Euro/TL son dönemde euro/dolar paritesinde ki yönü fiyatlamakta istekli görünüyor. Dolayısı ile 1,09 üzerine gitmekte ısrarlı bir euro/dolar içeride 4,00 üzerine hareketi kolaylaştırır. Son haber akışını da dikkate alarak BIST100 endeksine ilişkin bir değerlendirme yapacak olursak, yine 16 Nisan riskini almak istemeyen yatırımcılar için yükselişler satış fırsatı olarak görülebilir. Buna rağmen 87 bin endeks seviyesinin üzerinde kaldığı sürece BIST100 endeksi yükseliş potansiyelini koruyor."

GÜNEY AFRİKA'DAKİ GELİŞMELER İZLENİYOR

Yaşanan jeopolitik gelişmeler ve referandum öncesi piyasalar küresel tarafta ise Güney Afrika'ya ilişkin siyasi gerilimde yaşanan gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl kaç faiz artışı yapacağını izlemeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda dolar, Fed'in bu yıl yapması öngörülen faiz artırımlarını destekleyen güçlü ABD ekonomik verilerinin etkisiyle son günlerde gördüğü dört buçuk ayın dip seviyelerinden uzaklaşıyor.

ABD Başkanı Trump'ın geçirmeye çalıştığı ilk büyük yasa tasarısını partisinden gerekli desteği toplayamayarak geri çekmesinin ardından bu hafta 98.858'e kadar gerileyerek 11 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar endeksi 99.751'e yükseldi. Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in bu yıl iki kere daha faiz artışı beklentisini "makul" bulduğunu ifade etmesi de dolara destek verdi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 10.86, valörde son işlemde yüzde 10.94 seviyesindeydi.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.41, valörde son işlem yüzde 11.42 seviyesinde gerçekleşti.

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