İşte dünyanın en güvenli parası

İngiliz Darphanesi, “dünyanın en güvenli madeni parası” olarak tanımladığı 12 kenarlı madeni bir sterlinin tedavüle sokulduğunu açıkladı.

İngiliz Darphanesi'nden (Royal Mint) yapılan açıklamada, taklit edilmesi zorlaştırılan, güvenlik özellikleri artırılan yeni 12 kenarlı madeni bir sterlinin piyasaya sürüldüğü bildirildi. Açıklamaya göre, 15 Ekim 2017 tarihine kadar mevcut yuvarlak bir sterlinler toplanarak, sadece yeni bir sterlinlerin kullanılması planlanıyor.

Yeni madeni bir sterlinde taklit edilmesini zorlaştıracak iki metal (bimetalic) alaşımı birlikte kullanılıyor.

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Yeni bir sterlinin dış kenarlarında nikelli pirinç kullanılırken, iç kısmında gümüş renkli nikel bazlı özel bir alaşıma yer veriliyor. Ayrıca ilk kez bir madeni parada hologram özelliğinin kullanılması dikkati çekiyor.

Yeni bir sterlinin içerisinde son derece küçük, zorlukla görülen (microlettering) tarih ve seri numarası gibi bilgilere de yer veriliyor.

Madeni para 2,8 milimetre kalınlığı ve 8,75 gram ağırlığı ile mevcut bir sterlinden biraz daha ince ve hafif.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İngiliz Darphanesi Üst Yöneticisi Adam Lawrence, “Gelecekteki ihtiyaçlarımıza göre tasarımı yapılmış bir para birimi oluşturduk. Güvenlik özellikleri ekleyerek para biriminizi korumaya çalıştık.” ifadelerini kullandı. İngiltere’de halen kullanımda olan her 40 yuvarlak madeni bir sterlinden birinin sahte olduğu tahmin ediliyor.

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