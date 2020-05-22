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GÜBRETAŞ salgın döneminde satışlarını artırdı

22.05.2020 - 13:07
GÜBRETAŞ salgın döneminde satışlarını artırdı | Ekonomi Haberleri

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı, pandemi sürecinde sürdürülebilir gıda erişimi için tarımı desteklediklerini belirterek, "Yılın 4 aylık döneminde katı gübre satışımız, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10’un üzerinde arttı. Hatta mart sonu itibarıyla katı, sıvı, toz ürünler toplamında şirket tarihinin en yüksek sevkiyat miktarlarına ulaştık." dedi.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, AA muhabirine şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları ve şirketinin yol haritasını anlattı.

Bütün dünyayı etkileyen ve mart ayında Türkiye’nin de gündemine giren salgının, tarihte pek benzeri görülmemiş bir döneme sebep olduğunu aktaran Yumaklı, şirket olarak çalışanlarının ve tüm paydaşlarının sağlığını korumak için gerekli önleyici tedbirleri erkenden aldıklarını kaydetti.

Hızlıca "Eylem Planı" oluşturup aksiyona geçen şirketlerden biri olduklarını belirten Yumaklı, bir yandan da içinde bulunulan tarım sezonu nedeniyle üretim, satış ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini anlattı.

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Yumaklı, salgınla mücadele kapsamında attıkları adımlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Öncelikle ülke genelindeki tüm birimlerimizde koordinasyonun tek bir kanaldan sağlanmasına yönelik bir çalışma ekibi oluşturduk. Bu ekip, dünyadaki güncel verileri de dikkate alarak bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlerin faaliyet alanlarımızda uygulanmasıyla ilgili yöntemleri içeren bir Eylem Planı oluşturdu. Bu eylem planı kapsamında öncelikle çalışanlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme eğitimleri ve yayınları gerçekleştirdik. Bunun yanında gerekli maske, kolonya, dezenfektan gibi koruyucu hijyen ürünlerini temin edip çalışanlarımıza dağıttık. Türkiye genelindeki tüm çalışma alanlarımızda periyodik hijyen ve sterilizasyon çalışmaları yapmaya başladık. Tesis girişlerinde ateş ölçümü, maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulmasına özen gösterdik. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda, risk grubundaki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlama amaçlı evden çalışma uygulamasına geçildi. Takip eden süreçte faaliyetlerimizde aksamaya neden olmayacak şekilde üretim ve lojistik operasyonları dışındaki çalışanlarımızın birçoğu minimum personelle çalışma ilkesi çerçevesinde evden çalışma düzenine geçirildi."

"VİRÜS SALGINININ, TARIMDA HERHANGİ BİR GECİKMEYE NEDEN OLMAMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Yumaklı, "Geride kalan iki aylık dönemde şirketimizde herhangi bir tedarik, üretim veya sevkiyat sıkıntısı yaşanmadı. Hiç ara vermeden faaliyetlerimizi sürdürdük." bilgisini vererek, aldıkları tedbirlerin işe yaradığını kaydetti.

Pandemi sürecinde sürdürülebilir bir gelecek için tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını aktaran Yumaklı, şöyle konuştu: "Yaşanan küresel salgın sürecinde bütün dünyada gıda tedariki ve tarımsal üretimin sahip olduğu stratejik önem daha da iyi anlaşılmış ve artmış oldu. Zira bu süreçte tarım; sağlık sektöründen sonra insanların gıda güvenliği açısından aralıksız faaliyete devam etmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir.

Hele ki ülkemizde tarımsal üretim açısından en kritik dönem olan şubat-mayıs arasındaki ilkbahar sezonunda ortaya çıkan bu virüs salgınının, tarımda herhangi bir gecikme veya aksamaya neden olmaması da sürdürülebilir gıda erişimi açısından çok önemliydi.

Biz de bu çerçevede toplumsal tedbirlerin başlatıldığı ilk hafta yaptığımız Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusunda, sektörün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinciyle ülkemizin gıda güvenliği ve vatandaşlarımızın sağlığı için faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi açıkladık. Bu amaçla çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü gübreyi temin için operasyonel faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdüreceğimizi belirttik. Tüm üretim ve lojistik noktalarımızda da gerekli önlemleri aldık."

"ÇİFTÇİLERİMİZİN HER TÜRLÜ GÜBRE İHTİYACINI KARŞILADIK"

Yumaklı, Türkiye'de iki aylık dönemde devletin aldığı önemli tedbirler ve milletin gösterdiği duyarlılık sayesinde salgının etkilerinin kontrollü şekilde hafiflediğini dile getirerek, "yeni normale dönüş" sürecinin başladığını söyledi.

Tarımın devamı için gübre üretiminin stratejik öneminin bilincinde olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti: "Bu yılın 4 aylık döneminde katı gübre satışımız, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10’un üzerinde arttı. Hatta mart sonu itibarıyla katı, sıvı, toz ürünler toplamında şirket tarihinin en yüksek sevkiyat miktarlarına ulaştık.

Üretim faaliyetlerimizde ise çalışan sağlığını korumak amacıyla vardiya sisteminde değişikliğe gittik. Alınan tedbirler neticesinde kapasite kullanım oranı ve üretim miktarımız geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar azaldı. Fakat lojistik imkanlarımız ve tedarik planlaması sayesinde, çiftçilerimizin her türlü gübre ihtiyacını karşıladık ve bu kapasitemizi halen korumaktayız."

"YURT İÇİ OPERASYONLARIMIZDAN NET KAR ELDE ETME HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

İbrahim Yumaklı, 2020 yılına dair sene başında oluşturdukları yol haritasındaki hedefleri şu ana kadar koruduklarını belirterek, satış ve üretim noktasındaki beklentilerine uygun bir dönem geçirdiklerini anlattı.

Yumaklı, "Aldığımız etkin önlemler ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisine göre şekillendirdiği faiz politikası sonucu düşen faizler sayesinde, finansman maliyetlerinde sağlanan düşüşlerin vergi öncesi kar rakamlarımıza olumlu yansımasını beklemekteyiz. Yılın geri kalan döneminde olumsuz bir gelişme yaşanmadığı takdirde, 3 yıllık aranın ardından yurt içi operasyonlarımızdan net kar elde etme hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." bilgilerini verdi.

"YENİ NORMALDE' KONTROLLÜ ÇALIŞMA HAYATI KURALLARIMIZI BELİRLEDİK"

Yumaklı, güçlü sağlık altyapısı ve toplumsal dayanışma ruhu sayesinde salgın sürecini dünyadaki pek çok örneğe göre başarılı bir şekilde yöneten Türkiye'nin, Ramazan Bayramı’ndan sonra ılımlı bir normalleşme sürecine gireceğinin öngörüldüğünü söyledi.

GÜBRETAŞ'ın insan sağlığı odaklı kurumsal misyonu doğrultusunda, kademeli bir biçimde ofis çalışmaları ve tesis kapasite kullanım oranlarını artırmayı düşündüğünü anlatan Yumaklı, koronavirüse karşı kesin bir tedavi yöntemi veya aşı geliştirilmeden riskin sıfırlanamayacağının bilincinde olarak, gıda tedarik zincirinde bir aksamaya meydan vermemek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Yumaklı sözlerini şöyle tamamladı: "Bundan sonraki süreci ifade eden 'yeni normal'e ayak uydurmak ile ilgili detaylı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sürecin koordinasyonunu sağlayan çalışma ekibimiz, yeni döneme ilişkin çalışmalarını tamamlamak üzere. GÜBRETAŞ, Türkiye’nin birçok noktasında faaliyet gösterdiği için 'yeni normalde' kontrollü çalışma hayatı kurallarımızı belirledik ve kurumsal dokümantasyonları hazırlamaktayız. Özellikle tarım alanlarında görev alan saha ekiplerimiz için yol haritamızı belirleyerek, ilgili çalışanlarımızı bu yönde bilgilendirdik.

Bu dönemde de gelişmeleri yakından takip edip çalışma alanlarında alınan gerekli önlemleri sürekli gözden geçirerek, tüm çalışanlarımızın salgına karşı toplumsal sağlık kurallarına uymasının sağlanması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için maksimum çabamızı sürdüreceğiz."


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