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Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önü açıldı! Sektör hareketlendi

22.05.2020 - 13:14
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önü açıldı! Sektör hareketlendi | Ekonomi Haberleri

Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önünün açılması, sektörü memnun etti.

 

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının çalışmasıyla Çin'e gerçekleştirilecek süt ve sütün ürünleri ihracatının önündeki engeller kaldırılırken, ihracat yapacak firma listeleri de duyuruldu.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, pandemi nedeniyle piyasaların sıkıntı içinde olduğu bu dönemde yaşanan gelişmeden çok memnun kaldıklarını ve bunun sektör için önemli bir müjde olduğunu söyledi.

Çin'e süt ihracatının 2015'ten beri devam eden bir süreç olduğuna işaret eden Tezel, 2018'de de Çin'den gelen teknik heyetlerin firmalarda incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. Tezel, bu süreçte firmaların kalite yetkinliklerinin belgelendirilmesi, veteriner sağlık sertifikaları gibi işlemlerin gerçekleştirildiğini aktararak, "Çin çok büyük bir pazar. Umarım iyi şekilde değerlendiririz. Bu gelişme, çiftçimiz ve hayvancılık sektörümüz için de önem taşıyor. Biz sektör olarak zaten sütün yerde kalmaması için gayret gösteriyorduk. İhracat da üretimin garanti altına alınmasını sağlayacak." dedi.

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Tezel, ihracat için iki ülke gümrük işlemleri, müşterilerle görüşmeler, pazarlık, ihracat bağlantısı kurulması ve sözleşme süreci gibi süreçlerin tamamlanması gerektiğini aktararak, "Tahmin ediyorum ki haziran sonu itibariyle operasyon, yani Çin'e mal sevki başlar. Bu adımın ilk meyvelerini haziran sonuna doğru alırız." dedi.

Şu anda 88 ülkeye ihracat yapıldığını aktaran Tezel, sektörün yıllık ortalama 350 milyon dolar olan ihracatını artırma gayretinde olduklarını kaydetti.

"YÜZDE 5'LİK PAZAR PAYI DAHİ ÇOK FAYDALI OLUR"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı da Çin gibi büyük bir ülkeye yönelik ihracatın önünün açılmasının önemine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2015 yılından beri bu konuda bize destek veriyordu. Çin çok büyük bir pazar olduğu ve nüfusu fazla olduğu için yüzde 5'inin dahi bize gelmesi ülkemiz için çok faydalı olur. Yüzde 5'lik payla dahi süt ihracatımızı önemli noktaya getiririz." diye konuştu.

Çallı, ihracatta katma değerli ürünler olan peynir çeşitlerinin öne çıkmasını beklediklerini belirterek, "Dondurma ve mama gibi ürünler de ihraç edilebilir. Süt tozu ve peynir altı suyu tozu ise daha çok ara mamul. İhracat soğutmalı konteynerlerde ve deniz yoluyla gerçekleşir. Yıl sonuna kadar minimum 50 milyon dolarlık ihracat bağlantısı yapılmasını bekliyoruz. İleride bu rakam daha da katlanır." dedi.

"En büyük beklentimiz Çin pazarıydı." diyen Çallı, "Rusya pazarı da şu anda açık. Çin'e ihracat yapacak firma sayısı daha da artabilir. İstekli firmalar kendilerini onaylatabilir." değerlendirmesinde bulundu.


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