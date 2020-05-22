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Küresel salgınla Almanya'nın vergi gelirleri sert düştü

22.05.2020 - 12:50
Küresel salgınla Almanya'nın vergi gelirleri sert düştü | Ekonomi Haberleri

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 düştü.

Almanya Maliye Bakanlığı ülkenin nisan ayına ilişkin aylık vergi gelirleri verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri 2019’un aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 39 milyar Euro'ya geriledi.

Gelir ve kurumlar vergi gelirlerinde düşüş görülürken, havacılıktan sağlanan vergi gelirlerinde yüzde 95 gerileme olması dikkati çekti.

Yılın ocak-nisan döneminde ise federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüşle 220 milyar Euro'ya geriledi.

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Bakanlık, açıklamasında, vergi gelirleri bakımından gelecek birkaç ayın sıkıntılı olacağına vurgu yaptı.

Alman hükümeti, 14 Mayıs’ta bu yıl için vergi gelirleri beklentisinde Kovid-19 salgını nedeniyle revizeye giderek bir önceki tahmine göre söz konusu gelir tahminini 81,5 milyar Euro düşürmüştü.

2020’de federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi gelirlerinin 717,8 milyar Euro'ya gerilemesi bekleniyor.


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