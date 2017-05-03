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Gözler kritik veride! İşte piyasa beklentisi

03.05.2017 - 08:19

Yıllık enflasyonun tepe noktasına ulaşması beklenen Nisan'da TÜFE'de aylık yüzde 1.3 artış öngörülüyor. TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yıllık olarak en yüksek seviyesine geleceği öngörülen Nisan ayında medyan bazında bir önceki aya göre yüzde 1.3 artması bekleniyor.

Reuters'ın 17 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.1-1.95 artış bandında yer alıyor. Reuters anketinde yer alan beklentilerin medyanına paralel gelmesi halinde yıllık enflasyonun Mart ayındaki yüzde 11.29'dan yüzde 11.90 civarına yükselmesi bekleniyor.

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TCMB enflasyonun tepe noktasına yükselmesinin beklendiği Nisan ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını beklentilerin ötesinde bir adımla 50 baz puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltti.

TCMB yaptığı açıklamada parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine dair kararın enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla alındığına dikkat çekti.

Tüketici fiyatları enflasyonundaki yıllık artış Mart ayında Ekim 2008'den beri en yüksek seviye olan yüzde 11.29'a yükselmiş; TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ABD'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında JPMorgan yatırımcı toplantısında yaptığı bir sunumda enflasyonun Nisan ayında tepe noktasını gördükten sonra kademeli gerileyeceğini söylemişti.

TCMB son dönemdeki tüm açıklamalarında enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği mesajını yineliyor ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma da yapılabileceğini belirtiyor.

TCMB'nin son enflasyon raporunda 2017 yıl sonu için tahmini, orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6.6 ile yüzde 9.4 aralığında şekilleniyor. Bankanın yarın gerçekleştireceği enflasyon raporunda ise bu beklentisini yukarı yönlü güncellemesi bekleniyor.


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