Fed ne yapacak? İşte dev bankanın tahmini

Bank of America Merrill Lynch analistlerine göre Fed yarın haziran toplantısında faiz artışı ihtimaline dair güçlü sinyal vermeyecek.

Dünyanın en büyük bankalarından Bank of America Merrill Lynch analistleri Michelle Meyer ve Mark Cabana yolladıkları raporda Fed beklentilerini anlattı. Raporda piyasalarda Mayıs ayında faiz artışının fiyatlanmadığı belirtildi. Uzmanların genel görüşü; Fed'in söylemlerinde ufak değişiklikler yapacağı ancak Haziran toplantısına yönelik güçlü sinyaller vermeyeceği yönünde.

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Raporda, "Genel anlamda Haziran'da faiz artışının yakın ihtimal olduğunu ancak Fed yetkililerinin faiz artışının uygun olup olmadığı konusunda karar vermediğini düşünüyoruz. Bu noktada Fed yetkilileri Haziran toplantısına dair mesaj vermeden önce ek verileri görmek isteyecektir. Fed, Nisan ayı istihdam, perakende satış ve TÜFE verilerini izleyecektir. Tüm bu veriler Mayıs ayı toplantı tutanakları öncesinde açıklanacak, bu da tutanaklardaki tonun Fed'in bildirisinden daha önemli olabileceğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Mart'ta hayal kırıklığı yaratan TÜFE verisi sonrası enflasyon konusunun odakta olacağına dikkat çekildi ve "Enflasyon konusunda söylemlerin önemli biçimde değişmesini beklemiyoruz. Yetkililer Nisan enflasyon verisini görmek isteyecektir. Enflasyonun orta vadede %2'de stabilize olacağı söyleminin de kalmasını bekliyoruz." yorumu yapıldı.

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