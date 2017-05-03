Enflasyon verisi açıklanmadan önce 3.53 seviyesinin üzerinde işlem gören dolar fiyatları, enflasyon verisinin açıklanmasıyla 3.53 seviyesinin altına geriledi. Dolar kuru ilerleyen saatlerde 3.53 seviyelerinde dengelendi.

Dün 2017'nin en düşük seviyesi olan 3,5195 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 3,5271'den tamamladı.

Yurt içinde açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık 11,87'ye yükselmesinin ardından sakin bir seyir izleyen dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 3,5320'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 3,8550'den, sterlin/TL de dünkü kapanış seviyesine yakın 4,5650'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün 21.00'de açıklanacak faiz kararının takip edileceğini belirterek, karar metninde, Fed'in bilançosuna ilişkin değerlendirmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.

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EURO YENİ ZİRVE YOLUNDA

Euro ise 1.0930 dolar ile geçen hafta gördüğü beş buçuk ayın zirvesi olan 1.0951'e yakın seyrediyor. Geçen hafta Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AB'ye şüpheli gözle bakan aşırı sağ aday Marine Le Pen ile birlikte ikinci tura AB yanlısı merkez aday Emmanuel Macron'un ikinci tura kalması euronun toparlanmasını sağlamıştı.

"SIKI DURUŞ SÜRECEK"

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TCMB Başkanı Murat Çetinkaya geçen haftaki enflasyon raporu toplantısında 2017 ve 2018 yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı revize ederken, dalgalı bir seyir yaşanacağını belirttiği enflasyonda, dalgalanmalardan ziyade ana eğilime odaklandıklarını, görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerinin altını çizdi.

TCMB'nin PPK toplantısında gerçekleştirdiği beklentilerinin üzerinde sıkılaştırma adımı TL'deki değer kazancının başlamasını tetikleyen etken olmuştu.

TCMB'nin bu adımını likidite politikasına da yansıtmasıyla yükselişe geçen ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 11.80 seviyesinde oluştu.

DOLAR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Tarihi zirvesini 11 Ocak'ta 3.9417 ile gören dolar/TL dün akşam saatlerinde bu yılın en düşük seviyesi olan 3.5199 seviyesini test etti.

Böylece TL'nin dolar karşısında tarihi zirveden bu yana görülen değer kazancı yüzde 12'ye ulaşırken, referandum öncesi son işlem günü olan 14 Nisan'dan bu yana değer kazancı ise yüzde 6'ya yaklaştı ve bu dönemde en çok değer kazanan para birimi oldu.

Öte yandan TCMB dün düzenlediği, bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesine tutarın yaklaşık üç katı teklif geldi.

TCMB'nin uyguladığı TL faizinin dün Londra swap piyasasındaki TL faizinden 125 baz puan civarında daha fazla olmasının bankalara arbitraj imkanı sağladığı belirtiliyor.

FED KARARI KRİTİK

Piyasalarda Fed'in para politikasının görünümü hakkında vereceği ipuçları beklenirken, yatırımcılar bu toplantıda faizleri sabit tutacağı tahmin edilen Fed'in ABD ekonomisinin ilk çeyrekte kaydettiği zayıf büyümeye ne ölçüde değineceğini ve Haziran ayında faiz artırımına kapıyı aralayıp aralamadığını izleyecek.

Fed, iki gün süren para politikası toplantısının ardından bugün 2100'da faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Janet Yellen basın toplantısı düzenlemeyecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.48, valörde son işlemde yüzde 10.48 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.41 oldu.

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