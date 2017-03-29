Gözler bu veride ! İşte piyasa beklentisi !

Gayri safi yurtiçi hasılanın dördüncü çeyrekte yüzde 2.3, 2016'da yüzde 2.2 büyüme bekleniyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde daralma kaydeden gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) dördüncü çeyrekte iç talep ve kamu yatırımlarının etkisiyle yüzde 2.3 büyümesi beklenirken, 2016'da büyümenin yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

GSYH başta darbe girişimi ve terör olayları olmak üzere küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginlikler ile üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 daralmıştı.

Reuters'ın 21 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre, dördüncü çeyrek beklentileri yüzde 1.5-4.1; 2016 sonu için büyüme beklentileri ise yüzde 2-2.8 aralığında yer alıyor. Revize edilmeden önce Orta Vadeli Program'da (OVP) 2016 için yüzde 4.5 büyüme öngörülmüş, revize OVP'de ise yüzde 3.2'ye indirilmişti. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2016'da büyümenin yüzde 3'e yakın olacağını söylemişti.

##$HABER_1437716$##

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 13 Mart'ta yaptığı bir açıklamada büyümede 2016 son çeyrekte yüzde 2.5, belki biraz daha üzerinde büyüme beklediklerini; 2016 genelinde ise büyümenin yüzde 2.5 civarında oluşacağını beklediklerini söylemişti. TSKB ekonomisti Şebnem Mermertaş, perakende ticaret, otomotiv ve beyaz eşya satışlarıyla ölçülen iç talebin alınan tedbirlerle pozitif bir seyir gösterdiğini söyleyerek, "Konut satışlarındaki artışın büyük ölçüde stoklardan karşılandığını düşünmemize rağmen, kamu yatırımlarının etkisiyle inşaatta pozitif bir büyüme görüleceğini düşünüyoruz" dedi. Ekonominin Q4'te ihracata dayalı bir üretim artışı kaydettiğini ancak emtia fiyatlarındaki yükselişle dış ticarette bozulan bir görünüm çizdiğini söyleyen Mermertaş, "Aslında iç talep (gıda, içecek, tütün, tekstil ve giyim) üçüncü çeyrekten daha zayıf olmasına rağmen, otomotivde ÖTV düzenlemesi öncesi erkene alınan talep, konutta faiz indirimi teşvikiyle artan satışlar iç talep tarafını güçlü gösterdi.

Finans sektörü büyümede yılın en iyi çeyreğini yaşadı ancak aktif satışlarının etkisinin olmadığı son çeyrekte nispeten zayıf bir kar performansı sergiledi. Sonuçta Q4'te pozitif büyüme tahmin ediyoruz" dedi. Mermertaş, iç talebe yönelik tedbirlerin ve kurların daha istikrarlı hale gelmesinin etkisiyle 2017'de ise daha pozitif bir görünüm oluşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Arındırılmamış sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 arttı. Dördüncü çeyrekte ise sanayi üretiminde yüzde 2 artış yaşandı.

Ekonomistlere göre veri, ekonomide üçüncü çeyrekte yaşanan daralma sonrası toparlanmanın yavaş bir ivme ile gerçekleştiğini teyit etti. Türkiye ekonomisi güvenlik endişeleri, jeopolitik riskler ve küresel dalgalanmaların devam etmesine karşın sayıları üç milyon civarına yaklaşan Suriyeliler ve başta asgari ücret artışı olmak üzere seçim vaatlerinin tetiklediği özel tüketimle 2016'nın ilk yarısında tamamen iç tüketim kaynaklı yüzde 3.9 büyüdü. İç talep ilk yarıda gerçekleşen yüzde 3.9 seviyesindeki büyümeyi yaklaşık 5 puan yukarı çekerken, net ihracat ve yatırımlar ise büyümeyi aşağı çeken önemli iki unsur oldu. TÜİK dördüncü çeyrek ve 2016 yılı GSYH verilerini 31 Mart'ta saat 1000'da açıklayacak.

Etiketler