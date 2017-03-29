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29 milyar euroluk birleşmeye onay çıkmadı

29.03.2017 - 16:18 | Son Güncelleme : 29.03.2017 - 16:50

AB Komisyonu, Londra Borsası ve Deutsche Börse arasındaki 29 milyar euroluk birleşmeye finansal piyasalarda tekel oluşacağı gerekçesiyle izin vermedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Londra Borsası ve Deutsche Börse arasındaki 29 milyar euroluk şirket birleşmesine onay verilmediğini duyurdu.

Avrupa ekonomisi için iyi işleyen finansal piyasaların çok önemli olduğunu vurgulayan Vestager, finansal piyasaların rekabetçi olarak çalışmasının bütün ekonomiye fayda sağladığını kaydetti.

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"KAYGILARIMIZ ÇOK CİDDİ"

Vestager, Avrupa'daki mevcut finansal piyasaların az sayıda büyük oyunculardan meydana geldiğini belirterek, "Kaygılarımız çok ciddi. Londra Borsası ve Deutsche Börse aynı hizmetleri sunuyor. AB'de birleşmelerin rekabeti zayıflatmaması gerekiyor. Biz önerilen tekliflerle söz konusu birleşmeyi kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Birleşme konusunda yapılan incelemelerde sabit gelir takas odası işlemlerinin endişeye neden olduğunu vurgulayan Vestager, "Taraflar, bizim rekabet kaygılarımız karşısında uygun çözüm önerileri ortaya koyamadıkları için AB Komisyonu bu birleşme teklifine izin vermemeye karar verdi" diye konuştu.

BİR YIL ÖNCE ANLAŞTILAR

Geçen yıl mart ayında Deutsche Börse ve Londra Borsası, birleşme konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.

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