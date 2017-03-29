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1 Nisan'da başlıyor! Maaşlardan kesinti yapılacak

29.03.2017 - 15:14

Kamu çalışanları ile ikinci faz özel sektör çalışanları 1 Nisan itibariyle BES'e otomatik olarak dahil edilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kademeli geçiş kapsamında 1 Nisan itibariyle kamu çalışanları ile çalışan sayısı 250-999 arasında olan işverene bağlı özel sektör çalışanları otomatik olarak sisteme dahil edilecek.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nde yer alan bilgiye göre kamu kurumları iki kısım halinde, tedrici olarak sisteme dahil edilecek. Bu kapsamda, ilk etapta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'de, diğer kamu idarelerinde çalışanlar ise 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilecek.

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Öte yandan 1 Nisan itibariyle çalışan sayısı 250-999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar da BES'e otomatik olarak katılacak.

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 2016 sonu itibarıyla 3.34 milyon kamu personeli bulunuyor.

Hazine Aralık ayında yaptığı açıklamada kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanların 1 Ocak 2017 itibariyle işverenleri aracılığıyla kademeli bir geçişle bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceğini belirtmişti.

Bu çerçevede bu yılın başında ilk olarak çalışan sayısı 1,000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Ocak'tan itibaren sisteme katıldı.

Sektör yetkilileri 24 Mart itibariyle otomatik katılım kapsamında yılbaşından bu yana yaklaşık 2 milyon kişinin sisteme dahil olduğunu ve yaklaşık 1 milyon kişinin sistemde kaldığını belirtiyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 17 Mart itibariyle yılbaşından sonra BES'e otomatik olarak katılanların sayısı yaklaşık 727,055 kişi olurken, çalışanların fon tutarı ise 109.18 milyon TL oldu.

Otomatik katılım ile sisteme giren çalışan sayısı 17 Şubat'ta 1.05 milyon, fon tutarı ise 95.8 milyon TL seviyesindeydi.


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