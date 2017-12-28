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Murat Ülker, Gözde Girişim'deki tüm hissesini sattı

28.12.2017 - 10:56 | Son Güncelleme : 28.12.2017 - 11:37

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, Gözde Girişim'deki paylarının tamamını Yıldız Holding'e sattı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Gözde Girişim'de sahip olduğu ve yüzde 11.9 hisseye denk gelen 45.8 milyon adet payın tamamını pay hisse başına 5.61 liradan Yıldız Holding'e sattı. KAP'a yapılan açıklamalara göre, borsa dışında gerçekleşen işlem sonrasında Yıldız Holding'in Gözde Girişim'deki payı yüzde 5.83'ten 17.73'e ulaşırken, Murat Ülker'in Gözde Girişim'deki payı ise sıfırlandı.

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Reuters hesaplamasına göre, söz konusu işlemin büyüklüğü 257 milyon liraya denk geliyor.

Dün kapanışı 5.60 liradan olan Gözde Girişim hisseleri saat 1012'de yüzde 1.43 primle 5.68 liradan hareket ediyor.
 


Etiketler

  • Yıldız Holding
  • Murat Ülker
  • Girişim hisseleri
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