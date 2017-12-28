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Çeyrek altın ne kadar? ( 28 Aralık altın fiyatları )

28.12.2017 - 10:53

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 158,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki pozitif seyre paralel 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 158,2 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,61 değer kazancıyla 158,1 liradan tamamladı. 

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,32 değer kazancıyla 158,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor. 

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı, sabah saatlerinde son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1.292,7 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.291,1 dolardan işlem görüyor. 


Etiketler

  • küresel piyasalar
  • gram altın
  • çeyrek altın fiyatı
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