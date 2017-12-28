2018 için 'finansal istikrar riski' uyarısı

Boston Fed Başkanı Rosengren, 2018'de karşılaşılacak finansal istikrar riskleri konusunda uyardı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, düşük faizlerin sebebiyet verdiği finansal istikrar risklerinin gelecek yıl küresel olarak izlenmesi gerektiğini belirtti. Rosengren, Boston Fed'in 27 Aralık tarihli blog yazısında, "Büyük bir olumsuz şokla karşılaşmamız durumunda para politikasının veya mali politikanın cevap veremediği bir noktada potansiyel olarak geniş çaplı etki yaratabilecek finansal yatırımlarda 'yüksek getiri sağlama' tipi davranışlar görmeye başlayabileceğimiz konusunda endişeliyim" ifadesini kullandı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Rosengren, "jeopolitik risklerin" geçtiğimiz yıllara nazaran daha şiddetli olduğunu belirtti. Boston Fed Başkanı'na göre, Fed, bir geçiş sürecinin tam ortasında: "Yönetim Kurulu'nda çok farklı bir liderlik göreceğiz ve bu, 2018'i ilginç bir geçiş yılı yapacak".

##$HABER_1442968$##

Rosengren, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde 2019 yılında oy kullanacak isimler arasında yer alıyor.

Etiketler