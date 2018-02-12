Goldman Sachs`tan cari açık tahmini

Goldman Sachs, cari işlemler açığının aralık ayında 7,3 milyar dolar olmasını bekliyor.

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı ödemeler dengesi verilerinin aralık ayında cari işlemler dengesinin 7,3 milyar dolar açık verdiğine işaret etmesini beklediğini bildirdi. Öte yandan analistler cari işlemler dengesinin 7,02 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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Aralık ayında cari işlemler açığının büyük bölümünün mevsimsel faktörlerden kaynakladığını savunan Goldman Sachs, mevsimsel etkilerden arındırılmış açığını 4,5 milyar dolar civarında kalacağını öngördü.

Goldman Sachs 2016 yılında 33 milyar dolar ile GSYH'nın yüzde 3,8'i seviyesinde olan cari işlemler açığını 2017'de 47 milyar olar ile GSYH'nın yüzde 5,4'ü seviyesine yükseldiğini de tahmin etti.

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