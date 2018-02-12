Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından 2 Şubat’ta açıklanan yeni vergi düzenlemelerini içeren torba kanun tasarısı ile elektrik motorlu araçlardan da motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacağını öğrendik.

Eğer Meclis’ten geçip yasalaşırsa, elektrikli otomobillere mevcut otomobillerin en az yüzde 25’i kadar MTV ödeyeceğiz. Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre; artan petrol ithalatına bağlı cari açık Hibritlerden 2. bir MTV mi alınacak problemi ortadayken, yerli otomobilin elektrikli olması gündemdeyken, dünya elektrikli araçlara yönelirken, torbadan daha fazla teşvik yerine böyle bir vergi sürprizi çıkması herkesi şaşırttı. Bu noktada Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu’nun (TEHAD) sorduğu şu sorular önemli:

“1–Elektrik motoru, dizel veya benzin motoruna sahip hibrit araçlarda da bulunmaktadır. Bu durumda nasıl bir yol izlenecektir? Zaten MTV tarifesine sahip bu hibrit araçlardan 2’nci bir MTV mi alınacaktır?

2–Elektrikli araçlardaki ÖTV oranı elektrik motorunun kilowatt (kW) gücü ile belirlenmekte olup, maddeye konu olan ‘elektrik motorlu’ ibaresinden hangi kW gücündeki taşıtlar kastedilmektedir?

3–İlgili madde de geçen ‘diğer taşıtlar için uygulanmakta olan…’ ibaresine denk gelen muadil elektrik motorlu bir otomobil modeli nasıl belirlenecek, hangi fiyatına bağlı olarak yüzde 25’i alınacaktır?”

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50 TANE SATILMIYOR

Sonuç olarak ilgili kanun tasarısında elektrikli araçlar için getirilmesi düşünülen MTV tarifesi, ülkemizde zaten olmayan bir sektörün başlamadan sona ermesine neden olabilir. Halbuki, hükümet 2011 yılında elektrikli araçlar için düşük ÖTV (yüzde 3) ve sıfır MTV uygulamaya başlamıştı. Bu gerçekten büyük bir teşvikti. Kuşkusuz sayıları az ve fiyatları yüksek olduğu için vergi teşvikine rağmen şu ana kadar pek yüksek satış rakamlarına erişilemedi. Türkiye’de her yıl 1 milyona yakın araç satılırken bunu sadece 40-50 adedi yüzde 100 elektrikli otomobilden oluştu. Ama tüm dünyada yatırımların artmasıyla birlikte fiyatların düşeceği ve önümüzdeki 5 yılda tam bir elektrikli araç atağına kalkılacağı gündemde. İşte teşvikler tam da bu noktada etkili olacakken, böyle bir vergi tüm beklentileri boşa çıkardı. Sektör kaynakları, “Piyasada araç yokken vergi teşviki vermek kolay, asıl önemli olan araç sayısı artınca vermek” yorumlarını yapmaya başladı.

Özellikle Avrupa ülkelerinde ve dünyanın bir çok noktasında, halk sağlığı ve çevreye olan olumlu etkisi nedeniyle vergi avantajı ile desteklenen ve teşvik edilen elektrikli araçların, ülkemizde tam tersi bir uygulamaya tabi olması, anlaşılabilir bir durum değil. Umarız ve dileriz ki, yasa görüşülürken bu taslak madde torbadan çıkarılır.

NOT: Son olarak TEHAD’ın hibrit araçlara ilişkin sorusuna bir ekleme de ben yapmak istiyorum. Eğer bu madde geçerse en azından hibrit araçların MTV’sinin düşürülmesi gerekmez mi? Çünkü bu araçlardan hali hazırda elektrikli motoru olmasına rağmen, konvansiyonel araçların MTV’si alınıyor.

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