‹ Önceki Haber e-dönüşüm şirketi Foriba, 5 milyon dolar yatırım aldı e-dönüşüm şirketi Foriba, 5 milyon dolar yatırım aldı Sonraki Haber › Goldman Sachs`tan cari açık tahmini Goldman Sachs`tan cari açık tahmini

"Yatırım maliyetleri azaltılacak"

12.02.2018 - 12:47

Başbakan Yardımcısı Şimşek, önümüzdeki dönem özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları destekleyeceklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Şimşek burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi ve bu nedenle prosedürleri, maliyetleri azaltacaklarını ifade etti.

##$HABER_1443921$##

"Özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları daha çok destekleyeceğiz" şeklinde konuşan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde altyapı yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon ile beşeri sermaye bizim öncelikli alanlarımızdır, kaynaklarımızı, çabamızı buraya yoğunlaştıracağız" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber e-dönüşüm şirketi Foriba, 5 milyon dolar yatırım aldı e-dönüşüm şirketi Foriba, 5 milyon dolar yatırım aldı Sonraki Haber › Goldman Sachs`tan cari açık tahmini Goldman Sachs`tan cari açık tahmini
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.320 Değişim: 1,52% Hacim : 3.547 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 114.524 12.02.2018 Yüksek 115.392
Açılış: 114.593
3,8043 Değişim: -0,53%
Düşük 3,8027 12.02.2018 Yüksek 3,8265
Açılış: 3,8247
4,6615 Değişim: -0,48%
Düşük 4,6610 12.02.2018 Yüksek 4,6910
Açılış: 4,68405
161,29 Değişim: -0,17%
Düşük 161,22 12.02.2018 Yüksek 162,67
Açılış: 161,57
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.