‹ Önceki Haber Almanya'da işsiz sayısı 47 bin arttı Almanya'da işsiz sayısı 47 bin arttı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

Gıdada 2019'un zam şampiyonu belli oldu

03.01.2020 - 14:42
Gıdada 2019'un zam şampiyonu belli oldu | Ekonomi Haberleri

Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 149 ile sarımsakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 49.7 ile kuru soğanda oldu.

 

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2019'da yıllık enflasyon yüzde 11,84 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 10,89, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 43,12 olarak hesaplandı.

Geçen sene bir önceki yıla göre 75 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 43 ürünün fiyatı azaldı. Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ürün yüzde 149 ile sarımsak oldu, bu ürünün kilogram fiyatı 37 lirayı geçti. Sarımsağı yüzde 49,1 ile yer fıstığı, yüzde 43,2 ile limon, yüzde 40,8 ile konserveler, yüzde 34,5 ile Antep fıstığı, yüzde 29,2 ile fındık içi ve yüzde 25 ile portakal izledi.

##$HABER_1459444$##

Bulgurda yüzde 24,7, balıkta yüzde 24,6, ay çekirdeğinde yüzde 24,5, makarnada yüzde 23,7, kabak çekirdeğinde yüzde 22,6, şehriyede yüzde 21,9, mandalinada yüzde 20,6 fiyat artışı oldu.

Bu dönemde domates fiyatları yüzde 15,3, süt fiyatları yüzde 12,7 ve kuzu eti yüzde 6,6 yükseldi.

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ KURU SOĞANDA

Bu dönemde sıkça gündeme gelen kuru soğanın fiyatı ise yüzde 49,7 azaldı. Kuru soğanı yüzde 32,6 ile patates, yüzde 26,5 ile patlıcan, yüzde 23,5 ile salam, 21,4 ile hazır kahve, yüzde 21 ile pırasa, yüzde 20,4 ile sirke, yüzde 19,7 ile nohut takip etti.

Meyveli gazoz fiyatları bu dönemde yüzde 10,7 azalarak 3,34 liraya, hazır çorba fiyatları yüzde 8,9 düşerek 30,66 liraya gerilerken, kahve fiyatları yüzde 7,4'lük düşüşle 47,71 lira olarak kayıtlara geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.175 Değişim: -2,38% Hacim : 10.791 Mio.TL Son veri saati : 15:29
Düşük 112.617 03.01.2020 Yüksek 115.571
Açılış: 115.143
5,9767 Değişim: 0,33%
Düşük 5,9511 03.01.2020 Yüksek 5,9792
Açılış: 5,9571
6,6535 Değişim: -0,06%
Düşük 6,6374 03.01.2020 Yüksek 6,6685
Açılış: 6,6578
297,28 Değişim: 1,59%
Düşük 292,56 03.01.2020 Yüksek 298,23
Açılış: 292,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.