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Almanya'da işsiz sayısı 47 bin arttı

03.01.2020 - 14:24
Almanya'da işsiz sayısı 47 bin arttı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik, 0,1 puan artarak yüzde 4,9’a yükseldi.

 

Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, Aralık 2019’da kasım ayına göre 47 bin arttı. İşsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında 2 milyon 227 bine yükseldi. Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik de 0,1 puan artarak yüzde 4,9'a yükseldi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, işsiz sayısı Aralık 2019’da 2018'in aynı ayına göre 18 bin arttı.

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BA’ya göre, 2019’da ortalama işsiz sayısı 2018’e göre 73 bin azalarak 2 milyon 267’ine geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İş gücü piyasası yıl sonunda büyük ölçüde istikrarlıydı. Ancak, piyasada ekonomik olarak gerilemenin izleri görülebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarak 45 milyon 477 bin kişiye yükseldi.


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