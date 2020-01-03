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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

03.01.2020 - 14:50 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar 27 Aralık haftasında net 18.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 27. 3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 270,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Aralık haftasında net 18,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 27,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 270,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Aralık ile biten haftada 31 milyar 664,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 32 milyar 421,5 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 581,3 milyon dolardan 15 milyar 448 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 27,3 milyon dolarlık alışla 378,5 milyon dolardan 405,8 milyon dolara çıktı.


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