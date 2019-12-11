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Garanti BBVA gecikmiş alacaklarını sattı

11.12.2019 - 09:56
Garanti BBVA gecikmiş alacaklarını sattı | Ekonomi Haberleri

Garanti BBVA tahsili gecikmiş alacak portföyünden 323.3 milyon TL'lik kısmı 25.1 milyon TL'ye sattı.

Garanti BBVA takipteki krediler portföyündeki 323.3 milyon TL tutarındaki kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları 25.1 milyon TL'ye sattı.

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Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada satışın Gelecek Varlık Yönetim ve Efes Varlık Yönetim'e yapıldığı ifade edildi.


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