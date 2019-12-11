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Cari işlemler dengesi açıklandı

11.12.2019 - 10:01 | Son Güncelleme :
Cari işlemler dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Cari işlemler hesabı ekim ayında 1.55 milyar dolar fazla verdi.

Ekim ayında cari işlemler fazlası, bir önceki yıla göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolar oldu. Bunun  sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon  dolar olarak gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon ABD  doları fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret  dengesinin bu yıl 924 milyon ABD doları açık vermesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Ekim ayına göre 700 milyon ABD doları azalarak 5.332 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net  gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 238 milyon ABD doları  tutarında artarak 2.759 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden  kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon ABD doları azalarak 951 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın  aynı ayına göre 17 milyon ABD doları artarak 132 milyon ABD dolarına  yükselmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın  aynı ayına göre 1.013 milyon ABD doları azalarak 448 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2.729 milyon ABD doları tutarında net çıkış  kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı  yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri  piyasalarında sırasıyla 492 milyon ABD doları ve 929 milyon ABD doları  net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak,  bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.670 milyon ABD doları ve 25  milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlarda 2.150 milyon ABD doları tutarında net giriş  gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.058 milyon ABD doları  net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 978  milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2.207 milyon ABD doları, 27  milyon ABD doları ve 304 milyon ABD doları net geri ödeme  gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde 1.871 milyon ABD doları net giriş gözlenmiştir."


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