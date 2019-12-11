‹ Önceki Haber Piyasaların gözü Fed'de! İşte beklenti Piyasaların gözü Fed'de! İşte beklenti Sonraki Haber › Garanti BBVA gecikmiş alacaklarını sattı Garanti BBVA gecikmiş alacaklarını sattı

Petrol fiyatları geriledi

11.12.2019 - 09:49
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,19 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 63,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,94 dolardan alıcı buldu.

Yatırımcılar, ABD'nin Çin üzerindeki ek gümrük tarifelerinin 15 Aralık'ta yürürlüğe girmeden önce Washington ve Pekin hükümetleri arasında bir uzlaşma bekliyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Pazar günü yürürlüğe girmesi planlanan tarifeler kapsamında ABD Çin'den ithal ettiği 160 milyar dolarlık ürüne yüzde 15 ek vergi uygulayacak. Öte yandan, bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kasım ayı verilerini içeren aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 64,03 ile 64,14 dolar aralığının direnç, 63,92 ile 63,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.056 Değişim: 0,04% Hacim : 5.885 Mio.TL Son veri saati : 17:03
Düşük 107.465 11.12.2019 Yüksek 108.218
Açılış: 108.031
5,8096 Değişim: 0,07%
Düşük 5,7958 11.12.2019 Yüksek 5,8135
Açılış: 5,8058
6,4426 Değişim: -0,02%
Düşük 6,4280 11.12.2019 Yüksek 6,4467
Açılış: 6,4442
274,13 Değişim: 0,26%
Düşük 272,72 11.12.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 273,43
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.