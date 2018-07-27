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Garanti Bankası'ndan 1.9 milyar TL kar

27.07.2018 - 08:48 | Son Güncelleme :
Garanti Bankası'ndan 1.9 milyar TL kar

Garanti Bankası ikinci çeyrekte 1.9 milyar TL net kâr açıklarken, 2018 için NPL (Non Performing Loans) beklentisini yüzde 4-4.5 aralığına yükseltti.

İkinci çeyrekte yüzde 23 artışla 1.9 milyar lira net kâr açıklayan Garanti Bankası, makro gelişmelerin yılın başında tahmin ettiklerinden önemli ölçüde farklılaşmasının etkisiyle 2018 beklentilerini revize etti; 2018 için yaklaşık yüzde 3 öngördükleri NPL rasyosunu yüzde 4-4.5 aralığına yükseltti.

Banka ayrıca TL kredilerde büyüme beklentisini düşürürken, yabancı para kredilerde ise yıllık büyümeyi "yatay"dan "daralma"ya çevirdi. Banka dün akşam ikinci çeyrek sonuçlarını ve revize 2018 beklentilerini KAP'a açıklarken, bankanın yatırımcı ilişkileri internet sitesinde finansallarla ilgili değerlendirmeler yer aldı. Açıklamalarda yer alan verilere göre Garanti Bankası'nın takipteki kredi rasyosu ikinci çeyrek sonunda yüzde 3.1 seviyesinde.

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Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Handan Saygın yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alan açıklamasında, "İlk yarıdaki makro gelişmeler yılın başında tahmin ettiğimizden önemli ölçüde farklılaştı. Kurdaki yüzde 20'lik değer kaybının 500 baz puanlık faiz artışı ile birleşmesi geleceğe yönelik beklentilerimizi tekrar gözden geçirmemizi gerektirdi" dedi.

İkinci aşamada izledikleri bazı dosyaların ikinci yarıda takipteki kredilerde sınıflandırılması ihtimali arttığına dikkat çeken Saygın, "TFRS9 modelindeki makro parametrelerin beklenenden olumsuz seyri net kredi riski maliyetinin yukarı taşıdı. Bu doğrultuda yıl sonundaki takipteki krediler oranımızı yüzde 4-4.5 arasında bir seviyeye revize etmekte ve net kredi riski maliyetini 150 baz puana yakın öngörmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kredi büyüme beklentilerini de revize eden banka TL kredilerde yıllık beklediği yaklaşık yüzde 14-15 aralığını "yüzde 14'ün altı" olarak güncellerken, yabancı para kredilerdeki yıllık büyümeyi ise "yatay"dan "daralma"ya revize etti.

Banka buna karşılık 2018 için net ücret komisyon gelirlerindeki yıllık bekledikleri yüzde 11-12 büyümeyi yüzde 20'den fazla büyüme olarak güncelledi. Garanti Bankası, net ücret komisyonların yanı sıra net faiz marjının ve operasyonel giderlerin beklentilerden iyi seyretmesini, aktif kalitesindeki olumsuz etkileri dengeleyecek tampon olarak görüyor. 


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