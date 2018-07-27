Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 27 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru yaşanan siyasi gelişmelerle yeniden yükselişe geçerken, şu dakikalarda 4.86 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.65 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD büyüme verisini ve ikili ilişkileri takip edecek.

Dolar kuru, ABD'li rahip Brunson’ın cezasının ev hapsine çevrilmesiyle gerilerken, ABD'den gelen yaptırım açıklamalarıyla yeniden yükselişe geçerek güne 4.87 TL seviyelerinde başladı. Dolar, gün içerisine en yüksek 4.8748 TL'yi görürken, saat 11.33 itibarıyla 4.8602 TL'de hareket ediyor. Euro kuru 5.6848 TL'ye kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 5.6535 TL'de bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faiz yüzde 18.30 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 20.41 seviyesinde hareket ediyor.

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Dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 94.64 puan seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1630 seviyesinde işlem görüyor.

ABD BÜYÜME RAKAMLARI İZLENECEK

Küresel piyasalarda ticaret savaşı gelişmeleri takip edilmeye devam edilirken bugün ABD'de açıklanacak ikinci çeyrek öncü GSYH verileri yakından izleniyor. Veri, ABD faiz artış hızına ilişkin verebileceği sinyaller nedeniyle yakından izleniyor.