Borsa İstanbul A.Ş. ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Konya Bilim Merkezi’nde BISTLAB açılışı yapıldı

Daha önce ilki İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde açılan Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB), Borsa İstanbul A.Ş. ve Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi iş birliği ile Konya Bilim Merkezinde açılışı gerçekleşti.

Açılış programına Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Himmet Karadağ, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Borsası Başkanı Sn. Hüseyin Çevik, çeşitli üniversitelerin yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Himmet Karadağ yaptığı konuşmasında “Günümüz ticaret sisteminde güçlü bir ekonomi için güçlü bir finans sistemi, güçlü bir finans sistemi içinse, gelişmiş sermaye piyasalarının olması elzemdir.

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, tasarruf ve yatırım bilincinin güçlendirilmesi, finansal istikrarın ve sermaye piyasalarımızın gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projede, Borsa İstanbul ile Konya Bilim Merkezi, finans eğitimine çağ atlatacak önemli bir iş birliği gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Projemiz adeta küçük bir borsa seans salonu olma özelliğini taşıyor. Öğrenci kardeşlerimiz, hocalarımızdan aldıklari teorik dersleri bu labratuvarlarımızda pratiğe dökme imkânı bulacaklar.

BISTLAB Projesi vesilesiyle ülkemiz için çok önemli bir konu olan sermaye piyasalarımızda derinleşmeye ciddi katkı sağlamayı umuyoruz. Bu şekilde ekonomik hedeflerimize katkı sağlayacak altyapıyı da tesis etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Projenin gençlere yeni iş imkânları oluştururken yatırımcılar için de sermaye piyasalarını anlama adına önemli bir fırsat olacağını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Uğur İbrahim Altay “Bugün Borsa İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz proje, inşallah gençlerimiz için yeni iş imkânları oluştururken Anadolu yatırımcıları için de sermaye piyasalarını anlama adına önemli bir fırsat olacak. Borsa İstanbul ile bir partner olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah gelecekte de çok güzel projeleri hep birlikte hayata geçiririz.” diye konuştu.

Bilim Merkezlerimizde ve üniversitelerimizde seans salonu simülasyonu laboratuvarları oluşturup, üniversite öğrencilerine ve iş dünyasına yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sermaye piyasalarına yönelik çeşitli eğitimlerin verileceği, uygulamaların ve araştırmaların yapılacağı BISTLAB, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra özel ve kamu sektörüne yönelik uygulamalı eğitim imkânları sağlayacak.

Tüm teknik donanımı Borsa İstanbul tarafından karşılanan BISTLAB ile Borsa İstanbul verileri eş zamanlı bu laboratuvarlardan takip edilebilecek.Simülasyon programı vasıtasıyla katılımcılar sermaye piyasalarında deneyim kazanacak ve laboratuvarlarda sermaye piyasalarına yönelik araştırma yapabilme fırsatı bulabilecekler.

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