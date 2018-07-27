Tofaş karını artırırken, tahminlerini düşürdü

Tofaş, net kârını ikinci çeyrekte yüzde 17.8 artışla 368 milyon TL'ye yükseltirken, yurt içi satış ve üretim tahminlerini düşürdü.

Otomotiv ana sanayi üreticisi Tofaş ikinci çeyrekte net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.8 artırarak 368 milyon liraya yükseltti, ancak yavaşlayan iç pazara paralel olarak yurtiçi satış ve üretim tahminlerini düşürdü.

Şirket dün KAP'a açıkladığı Nisan-Haziran dönemi finansal sonuçlarına göre tahminlerini düşürmesine gerekçe olarak ikinci çeyrekte "seçimlerden önce oluşan belirsizlikler ve gerek kurlarda gerekse de faiz oranlarında yaşanan artışlar nedeniyle" iç pazarın daralmasını gösterdi.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 20 daralırken, daralma Haziran ayında yüzde 39 ile güç kazandı. Uzmanlar bu daralmanın ardından şirketlerin yıl sonu tahminlerini düşürmesini bekliyorlardı.

Otomobil ile hafif ticari araç üreten ve çoğunu Avrupa'ya ihraç eden Tofaş'ın ikinci çeyrek satış gelirleri yüzde 12.3 artarak 505 milyon liraya çıktı.