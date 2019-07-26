Ford Otosan'dan üretime yıllık izin arası | Ekonomi Haberleri

Ford Otosan yıllık izin nedeniyle Ağustos'ta yaklaşık 3 hafta üretime ara verecek.

Ford Otosan işlettiği üç fabrikada yıllık izin nedeniyle üretime Ağustos ayında yaklaşık üç hafta ara verecek. Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Gölcük fabrikasında 29 Temmuz-17 Ağustos, Yeniköy'de 28 Temmuz-19 Ağustos, İnönü fabrikasında ise 27 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verilecek. Bu tarihler arasında fabrikalara periyodik bakım yapılacak.