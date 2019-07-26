Naturel Enerji'nin halka arzına onay | Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Naturel Yenilenebilir Enerji'nin halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ'nin hisse başına 5.8 lira fiyattan halka arz edilmesine onay verdi. SPK tarafından dün akşam yayımlanan bültene göre halka arz için Naturel Yenilenebilir Enerji'nin sermayesi 25 milyon liradan 33 milyon liraya çıkarılacak, ayrıca ortakların 4 milyon lira değerinde hissesi de halka arzda satılacak.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 69.6 milyon lira olacak ve sermayenin yüzde 36.3'ü borsada işlem görecek.