Akbank'ın ikinci çeyrek kârı geriledi | Ekonomi Haberleri

Akbank'ın net kârı ikinci çeyrekte yüzde 20.2 düşüşle 1.3 milyar TL oldu.

Akbank'ın net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.2 azalarak 1.3 milyar liraya geriledi. Bankanın dün akşam KAP'a açıkladığı konsolide olmayan Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre net kâr ilk yarıda ise yüzde 18.8 azalarak 2.7 milyar liraya indi.

Bankanın net faiz gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 1.4 artışla 3.7 milyar lira, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 34.1 artışla 1.1 milyar lira oldu.

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