Fitch'ten Suudi Arabistan'a not sürprizi

Fitch, Suudi Arabistan'ın notunu düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın yerli ve yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu “AA-”den “A+”ya düşürdü. Kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada, not indirimine gerekçe olarak ülkenin kamu ve dış bilançolarının kötüleşmeye devam etmesi ile bütçe açığının geçen yıl beklenenden çok daha fazla yükselmesi gösterildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Suudi Arabistan'da kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının, 2015'ten bu yana yüzde 4'ten yüzde 9,7'ye çıktığı belirtilen açıklamada, Suudi hükümetinin "hırslı" reform programını ne ölçüde hayata geçirebileceğine dair şüpheler olduğu da ileri sürüldü.

Fitch Ratings, ayrıca ülkenin yabancı para cinsinden teminatsız devlet tahvillerinin notunu "AA-"den "A+"ya, "Ülke Tavanı" notunu "AA+"dan "AA"ya indirdi. Kuruluş, Suudi Arabistan'ın kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak açıkladı.