BDDK'dan Odeabank'a izin

BDDK Odeabank'a destek, danışmanlık faaliyeti izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Odeabank AŞ'ye destek/danışmanlık faaliyeti izni verdi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, Odeabank, bankanın ana ortağı veya ana ortağının doğrudan ya da dolaylı sahip olduğu banka ya da finansal şirketler topluluğuna kredi operasyon işlemleri, hukuk ve mevzuat danışmanlığı ile kurumsal iletişim konularında destek/danışmanlık hizmeti verebilecek.