Dolarda 3.55 senaryosu devam ediyor

Dün kapanışta 3,62 seviyesinden hareket eden dolar/TL, bugün 3,61 seviyesinde işlem görüyor. Kur, ABD Temsilciler Meclisi oylamasını takip edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerini hayata geçirip geçiremeyeceğine dair endişeler piyasalarda belirsizlik yaratırken, bugün ABD Temsilciler Meclisi'nde sağlık yasasına ilişkin yapılacak oylama izlenecek.

Küresel piyasalarda dün Trump etkisiyle risk iştahının azalmasına paralel 3.64 seviyesine kadar yükselen ancak sonrasında yönünü aşağı çeviren ve saat 17.56'da 3.6136/32.6169 seviyesinde olan dolar/TL, 3.61 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise şu sıralarda 3.89 seviyesinde işlem görüyor.

DOLARDA 3.55 SENARYOSU DEVAM EDECEK

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar /TL kuru bu sabah yeniden 3.6120 desteğine yakın seviyeden işlem görürken, dünkü yüksek seyirlerin bugün yerini daha yumuşak seyre bıraktığı görülüyor. ABD piyasalarında dün ılımlı bir gün olurken, bu sabah vadeli borsalar pozitif bölgede. Bu durum kur üzerinde dün yaşanan dalgalanmanın sona ermesini ve dolar kurundaki seyirlerin rahatlamasını sağlamı görünüyor. Bugün ABD’de Trump’ın sağlık reformunun kongrede oylanması bekleniyor. Kongre’nin reddetmesi durumunda ABD piyasalarında tekrar satışlar başlayabilir ve bu defa vergi reformuna yönelik olumsuz beklentiler oluşabilir. Böyle bir senaryo dolar kurunda yukarı yine yukarı yönlü tepkilere neden olabilir. Bununla birlikte reform paketinin kongrede kabul edilmesi genel beklentiler içerisinde bulunuyor. Fed Başkanı Yellen’ın bu akşamki konuşmasından sürpriz etkiler beklemiyoruz. Dolar kurunda 3.6120 seviyesinin altında kalıcı seyirler devam ederse 3.55-3.56 bölgesine gerileme senaryosu devam edecektir" dedi.

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'TRUMP' BASKI OLUŞTURABİLİR

Finans piyasaları bugün Trump'ın ana seçim vaatlerinden olan Obama dönemi sağlık sigortasını kısmen kaldırılması için öne sürdüğü yasa tasarısı için yapılması planlanan oylamaya odaklanacak. Oylama Trump'ın göreve başlamasından bu yana Kongre'ye gelen ilk büyük yasa tasarısına Cumhuriyetçilerden yeterli desteği alıp alamayacağını gösterecek. Trump, hem tasarıyı Obama dönemi politikasına benzemekle eleştiren, hem de oy kaybına yol açacağını düşünen iki ayrı grup Cumhuriyetçilerin itirazlarıyla karşı karşıya.

Trump'ın destek bulmakta zorlanması dolar üzerinde baskı yaratabilir.

FONLAMA MALİYETİ 5 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

TCMB para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası bu artışı likidite adımlarıyla fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

Ortalama fonlama maliyeti dün anlamlı bir değişim göstermeyerek yüzde 11.28 seviyesinde oluştu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 10.86, valörde son işlemde yüzde 10.80 seviyesindeydi.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.57 seviyesindeydi.

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